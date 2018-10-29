Cumhuriyet’in 95. yıldönümünü kutluyoruz! Her yerde coşku...

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıldönümünde Türkiye iki gururu bir arada yaşayacak. Hem Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor hem de adeta bir zafer anıtı olarak inşa edilen İstanbul Yeni Havalimanı hizmete açılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilklere sahne olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yapacağı İstanbul Yeni Havalimanı’nda Cumhuriyet Resepsiyonu verecek.

İLK ADRES ANITKABİR... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bugün Ankara ve İstanbul’daki ayrı programlara katılacak. Erdoğan, sabah saatlerinde ilk olarak Ankara’da devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir’i ziyaret edecek. Yeni sistemin hayata geçmesinin ardından kurulan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı da ilk defa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde yer alacak. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak. Erdoğan’ın Ankara’daki ikinci programı Beştepe’de olacak. Anıtkabir’in ardından Cumhurbaşkanlığı’na geçecek olan Erdoğan, devlet protokolünün tebriklerini kabul edecek.

YENİ HAVALİMANINDA CUMHURİYET RESEPSİYONU... Erdoğan, ilk defa Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’nu Ankara dışında verecek. Cumhurbaşkanı’nın, bugün açılacak Üçüncü Havalimanı’nda vereceği Cumhuriyet Resepsiyonu’na 50’den fazla ülkeden devlet ve hükümet başkanı katılacak.

MUHALEFETTEN KATILIM YOK... Resepsiyona Meclis’te temsil edilen CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’den katılım olmayacak. Resepsiyon Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konseriyle başlayacak. Açılış ve resepsiyon; siyaset, sanat, iş ve spor dünyasından yüzlerce davetliyi bir araya getirecek. Şehit yakınları ve gazilerin de davetli olduğu resepsiyona, örnek davranışlara imza atan vatandaşlar da katılacak.

Cumhuriyet'in koca çınarları! İlk günkü kadar gururlu ilk günkü kadar onurlu...

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