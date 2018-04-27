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Cumhuriyet yazarı: Artık Erdoğan’ın işi kolay

Cumhuriyet yazarı: Artık Erdoğan’ın işi kolay

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, Abdullah Gül'ün adaylık ihtimalinin sona ermesine üzülen Cumhuriyet yazarı Aslı Aydıntaşbaş'ın dünkü yazısını köşesine taşıdı.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 07:50 - Güncelleme: 27-04-2018 07:58

Abdullah Gül aday olacak mı soruları artık geride kaldı. Muhalefet partilerinin görüşmeleri sonuç vermedi ve Gül başlamadan projesi sona erdi. Muhalefet cephesinde "Erdoğan'ı devirebilecek" isim olarak pazarlanan Gül'ün fiyaskoyla sonuçlanması Cumhuriyet gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş'ı fena halde üzdü ve CHP kurmaylarına sitem etti.

Gül tartışmasıyla ilgili bugün yazı kaleme alan Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, "Bize göre Gül hala sesiz kalmakla milliyetçi muhafazakâr tabanda kendini bitirdi. Bu saatten sonra ne dese acı bir tebessüm ile karşılanacak. Rahmetli babamın en sık lafıydı: Kendi düşen ağlamaz..." ifadeleine yer verdi. Muhalefet cephesindeki hüsranı değerlendiren Gülerce, Aydıntaşbaş'ın dünkü yazısından bir bölümü köşesine taşıdı. İşte o yazı:

YENEBİLECEK TEK İSİM AÇIK ARA ABDULLAH GÜL GÖZÜKÜYOR
“Matematiksel ola­rak CHP içinden çıkan ve güçlü CHP kimliği olan bir aday, ilk turda yüzde 25 alıyor, ancak ikinci turda yüzde 51’i bulamıyor. “Türkiye’de yüzde 60-65’lik bir muhafazakâr-milliyetçi seçmen var. Bunların çoğu, “CHP” markasına önyargılı. Kendi yaşam alanının tehdit altında olduğunu düşünerek muhafazakâr ya da kendi muhafazakâr olmasa da muhafazakâr-dostu bir kimliğe daha sıcak bakıyor.  

“CHP genel merkezinin şu zamana kadar Abdullah Gül gibi seçenekleri ciddi olarak değerlendirmesinin nede­ni de bu. Bütün yoklama ve simülasyonlarda, ikinci turda Tayyip Erdoğan’ı yenebi­lecek tek isim, açık ara Abdullah Gül gözüküyor. Kemal Bey bu yüzden Gül meselesine kafa yoruyor. Gerçek şu ki, gündeme gelen diğer isimler, ikinci turda ya Kürt oyu alamadığı için ya da muhafazakârlara itici geldiği için, kazanamıyor.  

MERAL HANIM YÜZDE 7-11
“Gel gör ki, Meral Hanım şu anda farklı araştırmalarda yüzde 7-11 arası gözüküyor. Büyük bir iddia koyuyor ancak bunu destekleyen rakamlar yok. Siyaseti bilenler açısından bunun matematiksel bir dayanağı yok.  

ERDOĞAN CİDDİ RAHATLAMIŞ DURUMDA
Bu durumda CHP de kendi adayına yönelecektir. Zor bir karar bu. Gül dışında gündemdeki isimlerin ikinci turda şansı zayıf.  “Şu bir ger­çek: Dün ortaya çıkan tabloyla Tayyip Erdoğan, ciddi anlamda rahatlamış durumda. Artık işi, daha kolay.” 

Hüseyin Gülerce'nin yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 27 Nisan 2018 08:16 Yine tarafli haber!!!yahu internet haber inanin ki akp de 1000 yil yasamayacak,vallahi billahi 1000 yasamayacak.Bu kadar yag cekmenin bu kadar gazetecilik onurunu yerlerde surundurmenin anlami yok.

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