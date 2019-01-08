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Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesinin ruhsatı verildi

Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesinin ruhsatı verildi

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılacak ilk kilisenin ruhsatı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu tarafından İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin'e takdim edildi.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2019 16:59 - Güncelleme: 08-01-2019 16:59

İstanbul’daki Süryani cemaatinin kilise talebiyle başlatılan çalışmalar üzerine Yeşilköy'deki İtalyan Mezarlığı'nın bulunduğu alana yapımı gerçekleştirilecek "Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi"nin, 2740 metrekare arsa üzerindeki 1200 metre kare alana inşa edileceği belirtildi.

17 BİN SÜRYANİ CEMAATİ FAYDALANACAK
Yeşilköy'deki Metropolit Merkezi'ni ziyaret eden Kerimoğlu tarafından Çetin'e ruhsat takdim edilirken, yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan kilise ile İstanbul'da ikamet eden yaklaşık 17 bin kişilik Süryani Cemaati'nin kiliseden yararlanması öngörülüyor.

Ziyarette basın mensuplarına açıklama yapan Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu, çok uzun süredir kiliseyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, "Bakırköy'de yapacak olduğumuz Süryani Kilisesinin ruhsat takdimi için buradayız. İnşallah Cumhuriyet tarihinin yapılacak olan ilk kilisesiyle ilgili inşaat işlemlerine başlayacağız. Ruhsat işlemlerini tamamladık. Bu hafta itibariyle de ruhsatlarını metropolitin şahsında bütün Süryani cemaatini ve Hristiyan alemine takdim edeceğiz." dedi.

2 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK
Kilisenin inşaat çalışmalarına Şubat ayı sonunda başlayacaklarını ifade eden Kerimoğlu, "Bütün bürokratik prosedürünü tamamladık. Ruhsatnamesini hazırladık ve bugün takdim ettik. En geç 1,5-2 yıl içerisinde inşaatı tamamlamış ve ibadete açmış olacağız." diye konuştu. Kerimoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kilisenin projesiyle ilgili çalışmalar da tamamlandı. Çok titiz bir mimari çalışma yaptık. Projemiz hazır. Yakın bir zamanda maketini de hazırlamış olacağız. Büyükşehir ve Vatikan arasında devam eden, kilise inşaatının yapılacağı alan İtalyan Mezarlığı'nın bulunduğu alan. Orayla ilgili olarak Vatikan büyükelçisinin katkı ve desteğiyle, hem de burada bulunan din adamlarının da iyi niyetiyle oradaki dava süreciyle ilgili her türlü feragati aldık. Herhangi bir sorun yok."

Yusuf Çetin de kilise için yaklaşık 10 yıldan bu yana çaba harcadıklarını belirterek, "Başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu 10 yıl zarfında bakanlar ve başkanlar bugünü kendileri hazırladılar bize. Çalıştık, çaba harcadık. Dini liderler olsun birçok kişi yardımcı oldu. Şahsım ve cemaatim adına hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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