Cumhuriyet Gazetesi davasında ara karar açıklandı!

Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada, mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Emre iper, Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tahliye taleplerini reddetti. Sanık avukatlarının reddi hakim taleplerini değerlendirmesi için dosyanın bir üst mahkemeye gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmanın 9 Mart tarihinde Silivri'de görülmesine karar verdi. 

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. celsesi sona erdi. Mahkeme ara kararını açıklarken, gazetecileri ve izleyicileri salona almadı. 

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Kararda, tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Emre iper, Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun, kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle tahliye taleplerinin reddine karar verildi. 

ÜYE HAKİM; ŞIK ATALAY VE SABUNCU'NUN TAHLİYESİ YÖNÜNDE KARAR VERDİ

Karar oy çokluğuyla alındı. Bir üye hakim, sanıklar; Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın delil karartma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliyeleri yönünde oy kulandı.  

REDDİ HAKİM TALEBİ ÜST MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti, reddi hakim talebinin de gerekçeleriyle birlikte dosyaya sunulmasıyla birlikte bir üst mahkeme olan İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

DURUŞMA SİLİVRİ'YE ALINDI

Heyet; yargılamanın düzeni, seyirci müdahalesi, sayının çokluğu ve güvenlik gerekçesiyle duruşmanın 9 Mart'ta Silivri Cezaevi Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda yapılmasına karar verdi.

KARAR SONRASI AÇIKLAMA YAPILDI

Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada verilen ara kararın ardından avukatlar ve gazeteciler adliye önünde açıklamalarda bulundu.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Bu sabah büyük bir umutla bu davaya girmiştik. Dün çıkarılan KHK'lerle artık daha da karanlık hale geldiğini söylemiştik. Bugün gördüğümüz bu tablo nedenli bu kaygılarda haklı olduğumuzu gösterdi. Sanıksız bir savunma ve kısıtlılık kararı alınarak götürülen bir tablodan söz ediyoruz" dedi.

Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu, "Biz başından beri ifade özgürlüğünün bir yaşam hakkı olduğunu söyledik. Biz o yüzden başından beri Cumhuriyet davasının ifade özgürlüğünün tam da odağında olan bir dava olduğunu savunuyor, bu çerçevede sokaklara afişler yapıştırarak, yürüyüşler yaparak, mahkeme önlerinde hukuk isteyerek mücadelemizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

  • Güncel 25 Aralık 2017 19:44
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