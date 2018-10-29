Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından müthiş görüntüler

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 6 bin kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında aynı anda zeybek oynadı, Atatürk figürü oluşturdu.

Yaklaşık 25 dakika süren gösteride katılımcılar, kırmızı-beyaz tişörtlerle Türk bayrağı oluşturdu. Ayrıca, katılımcılar Türk bayrağının ardından koreografi ile Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini yaptı.

