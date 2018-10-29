Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından müthiş görüntüler

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 6 bin kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında aynı anda zeybek oynadı, Atatürk figürü oluşturdu.
Yaklaşık 25 dakika süren gösteride katılımcılar, kırmızı-beyaz tişörtlerle Türk bayrağı oluşturdu. Ayrıca, katılımcılar Türk bayrağının ardından koreografi ile Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini yaptı.
Yaşanan bu anlar saniye saniye insansız hava aracı ile çekilen görüntüler alana kurulan ekrana yansıtıldı.
Smyrna Meydanı’na akın eden binlerce İzmirli gösteriyi ilgiyle izlerken, bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti. Gösterinin ardından atılan havai fişekler renkli karelere sahne oldu.
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