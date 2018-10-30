Cumhuriyet Bayramı fener alayları ile kutlandı

Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü ve Baro Başkanı Müjdat İlhan, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Atatürk Stadı önünden marşlar eşliğinde yürüyüşe geçen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ni takip ederek İnönü Caddesi'ne ardından da İstiklal Caddesi'nden Delikçınar Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, 'Atatürk'ün askerleriyiz', 'Türkiye laiktir, laik kalacak', 'Ne mutlu Türküm diyene' gibi sloganlar atarken; Andımız, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı'nı da söyledi. Yürüyüşte 500 metre uzunluktaki Türk bayrağı da taşıyan kalabalık evlerinin balkonlarından bayrak sallayanlara alkışlarla karşılık verdi. Delikliçınar Meydanı'na ulaşan kalabalık buradaki Emre Aydın konserinin ardından dağıldı.