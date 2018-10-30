Cumhuriyet Bayramı fener alayları ile kutlandı

Türkiye'nin her yerinde Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı. Gece düzenlenen fener alayları ile halk sokaklara döküldü. İşte Türkiye'den renkli görüntüler.

Cumhuriyet Bayramı fener alayları ile kutlandı

Türkiye'nin her yerinde Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı. Gece düzenlenen fener alayları ile halk sokaklara döküldü. İşte Türkiye'den renkli görüntüler. DENİZLİ'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Denizli Demokrasi Platformu tarafından her yıl düzenlenen 'Cumhuriyet Yürüyüşü' son dönemlerin en yoğun katılımına sahne oldu. Yürüyüşe katılan yaklaşık 10 bin kişi Andımızı ve İzmir marşını söyledi.

124
Cumhuriyet Bayramı fener alayları ile kutlandı

Cumhuriyetin 95'inci Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Denizli Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen ve geçen yıllara göre en yoğun katılımın yaşandığı 'Cumhuriyet Yürüyüşü' Atatürk Stadı önünden başladı.

224
Cumhuriyet Bayramı fener alayları ile kutlandı

Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü ve Baro Başkanı Müjdat İlhan, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Atatürk Stadı önünden marşlar eşliğinde yürüyüşe geçen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ni takip ederek İnönü Caddesi'ne ardından da İstiklal Caddesi'nden Delikçınar Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, 'Atatürk'ün askerleriyiz', 'Türkiye laiktir, laik kalacak', 'Ne mutlu Türküm diyene' gibi sloganlar atarken; Andımız, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı'nı da söyledi. Yürüyüşte 500 metre uzunluktaki Türk bayrağı da taşıyan kalabalık evlerinin balkonlarından bayrak sallayanlara alkışlarla karşılık verdi. Delikliçınar Meydanı'na ulaşan kalabalık buradaki Emre Aydın konserinin ardından dağıldı.

324
Cumhuriyet Bayramı fener alayları ile kutlandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Cumhuriyetin Kuruluşunun 95'inci yılı nedeniyle düzenlenen korteje yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

424
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro