Cumhuriyet 95 yaşında! Anıtkabir'de Atatürk'e sevgi seli

Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti. 29 Ekim'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlarla doldu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı...Türk milleti; yurt genelinde bağımsızlığını, özgürlüğünü büyük bir coşkuyla kutlamaya başladı.
Türk bayrağını alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyarete gitti. Anıtkabir, yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlarla doldu taştı. Anıtkabir'e gidenler arasındaki yaşlı çift, tüm dikkatleri üzerine çekti. Büyük bir vefanın fotoğrafı olarak kayıtlara geçti bu fotoğraf..
Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti. 29 Ekim'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlarla doldu. İşte o renkli kareler..
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