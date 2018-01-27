Cumhurbaşkanlığı'ndan PYD'ye silah açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile dün gece telefonda görüştüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile telefon görüşmesinde, PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususu teyit edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile telefon görüşmesinde, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulandı, yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon içinde olunması konusunda mutabık kalındı.

Afrin'de son durum ne? TSK'dan son dakika açıklama

Afrin’de dikkat çeken Öcalan posterleri