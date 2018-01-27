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Cumhurbaşkanlığı'ndan PYD'ye silah açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan PYD'ye silah açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD'nin terör örgütü PYD/YPG'ye silah verilmeyeceğini teyit ettiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 10:54 - Güncelleme: 27-01-2018 10:54

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile dün gece telefonda görüştüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile telefon görüşmesinde, PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususu teyit edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile telefon görüşmesinde, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulandı, yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon içinde olunması konusunda mutabık kalındı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR24 YORUM

  • bu hainler 27 Ocak 2018 13:53 Türk Ordusuna Asker ve polisimize,Can kurban.bu kalleş Amerika Avrupa.ve Cahil hain pis Teröristler'e Nahlet.

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