Cumhurbaşkanlığı'ndan Kuzey Irak'taki saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyindeki provokasyonla ilgili, Türkiye'nin Duhok halkı ile yakın işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. Altun, "Saldırganlar sivillerin arasına girdi Türk askeri ile yerel halkın arasını bozmak istedi. Herhangi bir kaybımız yok, birtakım ekipmanlar zarar gördü." dedi.

Altun, Bloomberg haber ajansına Kuzey Irak’ta yaşanan üs saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kuzey Irak'ın Duhok şehri yakınlarında bulunan bir askeri üsse yönelik terör saldırısı yaşandığını anımsatan Altun, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek, Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını belirtti.

"Bugün yaşanan provokasyon sebebiyle herhangi bir kaybımız olmamakla birlikte birtakım ekipmanlar zarar görmüştür." ifadelerini kullanan Altun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs çevresinde sivil kayıpları engellemek için gerekli önlemleri aldığını bildirdi.

Fahrettin Altun, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"PKK'lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda bugün yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik. Tüm basın mensuplarını örgütün bu faaliyetleri hakkında dikkatli olmaya davet ediyor, PKK'lı teröristlerin geçmişte benzer taktiklere başvurduğunu hatırlatıyoruz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin Duhok halkıyla yakın iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğunu ve bölgede sivil kayıpların engellenmesi için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini kaydetti.

IRAK'TAKİ SALDIRI...



Öte yandan edinilen bilgiye göre, Irak kuzeyinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Suri Üs Bölgesi'ne karşı yapılan saldırıların, sivil kıyafetler içine kendisini gizlemiş PKK'lı teröristler tarafından, öncelikle taşlı saldırı şeklinde başlatıldığı, daha sonra dozunun giderek artırıldığı tespit edildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Olayda kısmi araç ve malzeme hasar hasarı meydana gelirken, herhangi bir personel kaybı olmadığı belirtildi.

Olaylar sırasında, PKK'lı teröristlerin her zaman başvurdukları taktiğe benzer şekilde, halkla Mehmetçik'i karşı karşıya getirmeye özel gayret sarf ettiklerinin anlaşıldığı vurgulanarak, olayların daha da büyümemesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alındığı, bu sırada sivillere herhangi bir zarar gelmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterildiği aktarıldı.

Üs bölgesinin emniyetinin alındığı ve personelin görevinin başında olduğu kaydedildi.