Cumhurbaşkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na Esad yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye yönetimiyle şimdiye kadar temas kurulmadığını net bir şekilde ifade etti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son grup toplantısında Esad'la görüşme önerisini değerlendiren Kalın, Rejim'le görüşmenin söz konusu olmadığını ifade etti.

Kalın'ın açıklamaları:

"VİZE SERBESTİSİ TÜRKİYE'DE AB ALGISINI DEĞİŞTİRİR"

Biz bu trafiğin Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmasını umut ediyoruz. Bir takım gecikmeler yaşanmış olsa da bugün itibarıyla yeni bir sürecin başladığını ifade edebiliriz. En kısa sürede hayata geçirilmesi, sağlanırsa Türkiye'deki AB algısı da değişecektir. Türkiye vatandaşlarının Schengen içerisinde serbest dolaşım hakkının olması hak idi. Bu çerçevede 26 Mart'a Varna'da bir Türkiye-AB zirvesi gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanımız katılacaklar. Bu zirveyi de biz çok önemsiyoruz. Bu zirveler Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde çok önemli fonksiyona sahiptir.

ÖSO TARTIŞMASI

ÖSO, meşru Suriye muhalefetinin önemli bir parçasıdır. Ülkenin, devletin beka meseleleri söz konusu olduğunda partizan bir şekilde bunlar ele alınmaz. Burada küçük siyasi hesapların bir kenara konulması, milli hedeflerimiz doğrultusunda kenetlenmenin yaşanması gerekir. Maalesef bazı çevrelerin bunun aksi yönde açıklamalar yapmaya çalıştığını, ÖSO'yu terörle ilişkili gibi göstermeye çalıştığını izlemekteyiz. Buradan tekrar çağrımız, milli beraberlik duygusu içinde askerimizin yanlarında olduğunu ortaya koymalarıdır.

SORU-CEVAP

(Kılıçdaroğlu'nun Salih Müslim açıklaması) Kılıçdaroğlu'nun PYD/YPG'nin bir terör örgütü olduğunu ifade etmesi memnuniyet verici ama geçikmeli şekilde yapması da manidar. Hala CHP içinde PYD'ye terör örgütü diyemeyen, dolaylı olarak onlar destek veren bir takım seslerin olduğunu da görüyoruz. Umarız Kılıçdaroğlu bu konuda adımlar atacaktır. Terörün her türüne karşı net bir mücadele verilmesidir önemli olan.

KILIÇDAROĞLU'NUN "ESAD İLE GÖRÜŞME" ÇAĞRISI

Rejimle ilişki çok defa soruldu, açık tavrımızı ortaya koyduk. Temasımız söz konusu değil, temasın kurulması da söz konusu değil. Suriye'nin birlik ve beraberliğini sağlayacak bir devlet yapısı ve liderliğin ortaya çıkması büyük önem arz ediyor. Bizi yönelendirme şeklindeki yaklaşımların çok gerçekçi olmadığının farkındayız. Bizim Suriye'deki hedefimiz ne işgaldir, ne terör yapılarına verilen desteği görmezden gelmektir. Amacımız toprakların terör örgütlerinden temizlenmesidir. Bununla ilgili olarak da Astana'da Rusya ile İran ile diğer bölge ülkeleri ile diğer yandan AB ile Amerika ile görüşüyoruz.

DEAŞ tehdidi ortadan kalktıktan sonra ABD'nin YPG desteğinin devam ediyor olması, Trump'ın ifade ettiği sözlere rağmen desteğin devam etmesi akla başka sorular getiriyor. Burada Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit edecek bir takım paylaşımların yapıldığını görüyoruz.

ABD'DEN YAPILACAK ZİYARETİ

(ABD Dışişleri Bakanı) Tillerson'ın ziyareti kendi talepleri üzerine gerçekleşiyor. Dışişleri Bakanımızın misafiri olarak gelecekler ve sayın Cumhurbaşkanımız da kendilerini kabul edecekler. (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı) McMaster benim misafirim olarak gelecek. Bu ziyaretler önemli. Biz ABD ile güvenin yeniden tesisis için bir çaba içindeyiz. Ama bu güveni sağlayacak olan da sahada atılacak somut adımlardır. Somut, elle tutulur adımlar şu ana kadar görmedik. Bu konuları ele alacağız.

BAHÇELİ VE KILIÇDAROĞLU'NUN AFRİN ÖNERİLERİ

Gerekli askeri planlamayı yapan kurum bellidir. TSK'dır, MİT'tir. Harekat gayet başarılı bir şekilde yürütülüyor, böyle devam edecektir. Görüşler getirilebilir buna saygı duyuyoruz. Oraya girelim, buraya girmeyelim, bırakalım da ilgili makamlar değerlendirmeyi yapsınlar.

(Türkiye-AB müzakereleri) 72 kriterin 69'u tamamlandı dendi, son iki kriter terörle mücadele yasaları dendi. Bu AP'de daha popülist tavırlarla ortaya çıktı, siyaset malzemesi haline getirildi. Bir anda tartışmaya döndü. Bizim terörle mücadele yasalarımız çerçevesinde terörle mücadeleyi aksatmayacak şekilde düzenlemeler yapıldı ve AB'ye bildirildi. Bizim çağrımız bu değerlendirmeleri bir an önce tamamlamaları ve Schengen uygulamasına bir an önce geçilmesi.Biz gereken adımları daha önce attık. AB makamları da Türkiye'nin terörle mücadeledeki önceliklerini ele alarak bir takım adımlar atacaklardır.