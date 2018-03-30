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Cumhurbaşkanlığı'ndan Fransa'ya sert tepki

Cumhurbaşkanlığı'ndan Fransa'ya sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Fransa'nın Türkiye ile PYD arasında arabuluculuğa soyunmasına sert tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 09:40 - Güncelleme: 30-03-2018 09:40

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye ile terör örgütü PYD arasında arabuluculuk yapmaya hazır oldukları yönündeki skandal açıklamaya ilk tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın Twitter hesabından şunları yazdı: Türkiye’nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında ‘diyalog, temas, arabuluculuk’ gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz.

YPG'YE GARANTİ VERMİŞTİ: Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonuna başından bu yana sıcak bakmayan ve açıkça eleştirmekten kaçınmayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara’nın çok sert tepkisine neden olacak bir adım attı. Salih Müslim’in de çatısı altında faaliyet gösterdiği TEV-DEM’in Eş Başkanı Aysa Abdullah’ın da aralarında bulunduğu bir heyeti kabul eden Macron yaptığı açıklamada YPG'ye destek garantisi verdi. 

Menbiç'e asker gönderme konusunda ABD ile anlaştıkları ifade edilen Macron'un "DSG Türkiye arasında arabulucu olabiliriz." dediği ifade edilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • İYİ 30 Mart 2018 10:22 PEHHHH ÇOK SERT TEPKİ Bİ KAÇ GÜN SONRA RECEB,M YİNE FRANSA ÇIKARMASI YAPAR Bİ KAÇ MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞ VERİR:))) GÜLDÜRMEYİN SABAH SABAH YAVV..

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