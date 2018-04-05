Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş S400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin ilk bataryalarının temmuzda teslim edileceğini açıkladı.

Kalın'ın açıklamaları: S-400'ler savunma amaçlı alınan sistemlerdir. Herhangi bir tehdit oluşturması mümkün değil. Görüşmelerde İran'la ilişkiler de kapsamlı şekilde ele alındı. Astana süreci Suriye krizine çözüm için kurulmuş en önemli mekanizma. Cenevre süreci adeta nefesini tüketti. Cenevre sürecinde yaşanan tıkanıklıklar Astana sürecini daha kritik hale getirdi. Biz Astana'nın Cenevre ile birlikte devam etmesi kararlılığını sürdürüyoruz. Astana'yı Cenevre toplantılarına alternatif olarak görmedik.

Cumhurbaşkanımızın bir teklifi daha oldu. Belli yerlerde Sahra hastanesi kurulması... Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Biz Rusya ve İran ile her türlü işbirliğine hazırız. Bu konuda yakın bir zamanda somut bazı adımların atılmasını da umut ediyoruz. Adil seçimlerin yapılması konusunda da kararlılığımız aynen devam ediyor. Bizim diğer koalisyon ortakları ile ve diğer garantör ülkelerle mutabık kaldığımız noktalardan bir tanesi Suriye'nin tamamının terör unsurlarından temizlenmesidir. PYD/YPG ile yapılan mücadele DEAŞ ile mücadeleye engel değildir. Tam tersine terörle mücadelede tutarlı bir duruşun yansımasıdır.

  • Siyaset 05 Nisan 2018 12:41
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