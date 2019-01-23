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Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama! Türkiye sadece teröristlerle savaşmıyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama! Türkiye sadece teröristlerle savaşmıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye sadece teröristlerle savaşmıyor, Suriye'de siyasi çözüm için de çalışıyor" dedi.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 11:48 - Güncelleme: 23-01-2019 11:48

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin Twitter'da açıklama yaptı. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'da Devlet Başkanı Putin ile bölgesel sorunlar, Suriye'deki son gelişmeler ve Türk-Rus ilişkileri konularında görüşmelerde bulunacağını belirterek şöyle dedi:

"Türkiye sadece Suriye'deki her türlü terörizmle savaşmıyor. Biz aynı zamanda yanı başımızdaki krizin politik çözümü için çalışıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi istikrarı Türkiye'nin öncelikleridir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 23 Ocak 2019 12:18 Sizden önce ne Suriye sorunu nede terör sorunu vardı ,iktidarda kalma uğruna memleketi her türlü bataklığa sokmaya cekinmediniz ve cekinmiyorsunuz,Şam'da namaz kılcaktınız şu an Hatay elden gitmek üzere,

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