Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama! Türkiye sadece teröristlerle savaşmıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin Twitter'da açıklama yaptı. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'da Devlet Başkanı Putin ile bölgesel sorunlar, Suriye'deki son gelişmeler ve Türk-Rus ilişkileri konularında görüşmelerde bulunacağını belirterek şöyle dedi:

"Türkiye sadece Suriye'deki her türlü terörizmle savaşmıyor. Biz aynı zamanda yanı başımızdaki krizin politik çözümü için çalışıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi istikrarı Türkiye'nin öncelikleridir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz."