Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin Twitter'da açıklama yaptı. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'da Devlet Başkanı Putin ile bölgesel sorunlar, Suriye'deki son gelişmeler ve Türk-Rus ilişkileri konularında görüşmelerde bulunacağını belirterek şöyle dedi:
"Türkiye sadece Suriye'deki her türlü terörizmle savaşmıyor. Biz aynı zamanda yanı başımızdaki krizin politik çözümü için çalışıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi istikrarı Türkiye'nin öncelikleridir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz."
Turkey isn't just fighting all forms of terrorism in Syria. We are also working for a political solution to the devastating crisis next door.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 23 Ocak 2019
Syria’s territorial integrity and political stability are key priorities for Turkey. We will continue to work toward those goals. pic.twitter.com/fmD5mpwM88
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama! Türkiye sadece teröristlerle savaşmıyor haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER