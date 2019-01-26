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Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP'nin Bolu Adayı Özcan hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP'nin Bolu Adayı Özcan hakkında suç duyurusu

CUMHURBAŞKANLIĞI, 5 yıl önce Van mitinginde vatandaşa hitap eden Recep Tayyip Erdoğan'a kısık olan sesi ile ilgili hakarette bulunduğu suçlamasıyla CHP’nin Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 15:35 - Güncelleme: 26-01-2019 15:35

2014 yılında CHP Bolu Milletvekili olan Tanju Özcan, o dönem Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi belediye başkan adayına destek için gittiği toplantıda halka hitap etti. Tanju Özcan burada, dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın Van mitinginde sesi kısık halde yaptığı konuşmaya atıfta bulundu.

O SÖZLER YENİDEN GÜNDEME GELDİ
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin Bolu Belediye Başkanı adayı olan Tanju Özcan’ın 5 yıl önce kullandığı sözler yeniden gündeme geldi. Tanju Özcan’ın Erdoğan ile ilgili sözleri sosyal medyada yayıldı. Cumhurbaşkanlığı Tanju Özcan hakkında, 'Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret' suçlamasıyla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

ÖZCAN NE DEMİŞTİ?
Özcan o konuşmasında Erdoğan ile ilgili tepki çeken su sözleri kullanmıştı: "Tayyip Erdoğan'ın o konuşmasını dinleyen var mı? Yani sesi kadın sesi desen kadın sesi değil. Erkek sesi desen erkek sesi değil. Resmen 3. türlü sesi gibi konuşuyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kermes 26 Ocak 2019 16:01 Normalde savcının gülüp geçmesi lazım ama talimat gelirse soruşturma başlatır.Sonuçta fetöcü savcı ilan edilmek de var.

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