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Cumhurbaşkanlığına en yaşlı yardımcı vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına en yaşlı yardımcı vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu makama vekalet edecek, yetkileri kullanacak

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 07:57 - Güncelleme: 10-07-2018 07:57

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile Cumhurbaşkanı Yardımcılarının görevleri, Cumhurbaşkanına kimin vekalet edeceği ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüklerinin görevleri de belirlendi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanı tarafından verilen görevleri yapacak ve Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak.

Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanının görevlendirdiği yardımcısı Cumhurbaşkanına vekalet edecek ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları özel kalem müdürleri, Cumhurbaşkanı Yardımcılarının resmi ve özel yazışmalarını yürütecek, her türlü protokol, tören, yurt içi ve yurt dışı gezi işlerini düzenleyecek ve yürütecek, Cumhurbaşkanı Yardımcıları tarafından verilen görevleri yapacak.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcılarının danışma ve büro hizmetlerini yürütecek personele ait kadrolar Cumhurbaşkanlığı kadro cetvelinde gösterilecek.

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Kaynak : AA

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