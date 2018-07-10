Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Kararnamesi yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin, 539 maddelik "1" numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameye göre, Cumhurbaşkanı devletin başı ve yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına ait olacak. Cumhurbaşkanı Devlet Başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek, Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin edecek. Cumhurbaşkanı, yetkilerinden bir kısmını gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak belirterek astlarına devredebilecek. Ancak devrettiği yetkiyi gerek gördüğünde kendisi de doğrudan kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri de Kararname ile belirlendi.

Cumhurbaşkanı, kendisine danışmanlık ve verdiği görevleri yapmak üzere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı atayabilecek.

Cumhurbaşkanı, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren konularda, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde özel bir görevi ifa etmek üzere özel temsilci görevlendirebilecek. Bu şekilde görevlendirileceklere Büyükelçi unvanı verilecek. Büyükelçilik unvanı özel temsilcilik görevi müddetinde devam edecek. Özel temsilcilerin giderleri Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI

En yüksek devlet memuru olan İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının en üst amiri olacak. İdari İşler Başkanı, bütün birimlerin faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkili olacak. Belirtilen hizmetlerin mevzuata, Cumhurbaşkanının politika ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesinde Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak.

İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanı adına, Anayasada belirtilen görevlerinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında Cumhurbaşkanına gerekli hizmetleri sunacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile olan münasebetlerin yürütülmesi ve kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, devlet teşkilatının düzenli ve etkin bir şekilde işlemesini temin edecek prensiplerin tespiti için gerekli çalışmaları yapacak.

İdari İşler Başkanı, iç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadele konusunda koordinasyonun sağlanması için gerekli çalışmalar ile yapılan çalışmaların kamuoyundaki tesirlerini izleme ve değerlendirme çalışmalarını da yürütecek.

İdari İşler Başkanlığı, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü birimlerinden oluşacak.

Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünün görevleri

Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, TBMM tarafından kabul edilen kanunların şekil ve esas bakımından Anayasa ve hukukun genel ilkelerine uygunluğunu incelemek, verilecek talimata göre onaya hazırlanması veya bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilmesi için gerekli çalışmaları yapacak.

Kanunların, TBMM İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil ve esas bakımından aykırı olmaları durumunda, bunlarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi nezdinde açılacak iptal davası hazırlıklarını yapacak. Anayasa değişikliğine ilişkin kanunların, Cumhurbaşkanınca halkoyuna sunulmasına ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlayacak. Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yayımlanması, milletlerarası anlaşmaların kanunla uygun bulunması için TBMM Başkanlığına gönderilmesine ilişkin işlemleri yapacak.

Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü ayrıca bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan mevzuat taslaklarını, Anayasaya, kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, genel hukuk kurallarına, Cumhurbaşkanı Programına uygunluğu açısından inceleyecek.

Mevzuat hazırlama usul ve esaslarının belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapacak, mevzuatı bilgi işlem sistemi içinde takip edecek, Resmi Gazete'nin yayımlanmasını sağlayacak.

Türk Ceza Kanununun 299. maddesi (Cumhurbaşkanına hakaret) kapsamına girmeyen ancak yargı mercilerince Cumhurbaşkanlığına gönderilen ve Cumhurbaşkanının taraf olarak gösterildiği evraka ilişkin işlemleri takip edecek.

Hükümlülerin sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle cezalarının Cumhurbaşkanınca hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemleri yürütecek ve alınan kararları Adalet Bakanlığına bildirecek.

Cumhurbaşkanınca çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kararları ile yönetmelik taslaklarını hazırlayacak.

PERSONEL VE PRENSİPLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, devlet teşkilatının düzenli ve etkin bir şekilde işlemesini sağlayıcı prensiplerin tespit edilmesi, direktiflerin verilmesi, önlemler alınması ve koordinasyonun sağlanması için gerekli işlemleri yapacak.

Cumhurbaşkanına vekalet işlemlerini, Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakan atanmaları ve görevden alınma işlemleri ile vekalet işlemlerini yapacak.

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ait işlemleri yapacak, TBMM seçimlerinin yenilenmesine ilişkin işlemleri yürütecek.

Üst kademe kamu yöneticilerinin atamaları ile Cumhurbaşkanınca yapılacak diğer atama ve seçme işlemlerini Anayasa, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve hukukun genel ilkeleri açısından inceleyerek gerekli işlemleri yapacak.

GÜVENLİK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, devletin güvenlik politika ve stratejileriyle ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlayacak, belirlenen politikaların uygulamasını izleyecek, değerlendirecek ve raporlayacak.

Olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde, olağanüstü hal ilanına esas olan konularda bilgileri derleyecek, değerlendirecek ve bu hususlarda koordinasyonu sağlayacak.

DESTEK VE MALİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun hükümleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığının kiralama ve satın alma işlerini yürütecek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapacak, Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütecek. Genel Müdürlük ayrıca, bilişim hizmetleriyle ilgili bilgileri toplayacak, veri tabanları oluşturacak.

KADROLAR

Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatının kadroları, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

İdari İşler Başkanı, dolu kadrolarda derece değişikliğine, boş kadrolarda ise sınıf, unvan ve derece değişikliğine yetkili olacak.

Merkez Teşkilatında, kadrolu personel, kadroya bağlı süreli personel, kadroya bağlı olmayan süreli personel, kısmi zamanlı personel, sözleşmeli personel görev yapacak.