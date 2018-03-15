Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Afrin'de yüzde 70 tamam...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Çember iyice daraldı teröristler için. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz. Şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda" dedi.

YENİ KANDİL YAPMAK İSTİYORLARDI: İbrahim Kalın, TRT Haber'de katlıdığı canlı yayında Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatı ile ilgili önemli açıklamlar yaptı. "Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu, bertaraf edildi" diyen Kalın'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

ÇOK KISA ZAMAN SONRA: Çember iyice daraldı teröristler için. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz. Şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda.

ABD İLE MÜNBİC GÖRÜŞMESİ: Eğer ABD verdiği sözü tutarsa Münbiç konusunda yol haritası Münbiç çevresinde güvenli bölge oluşturulması şeklinde. Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç anlaşması bağlayıcı. Tillerson'ın yerine Pompeo geldi diye mutabık kaldığımız çerçeveden vazgeçilmesi diye bir şey söz konusu olamaz.