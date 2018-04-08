Cumhurbaşkanlığı seçimleri anket sonuçları

Ankara Analitik şirketi tarafından 14-24 Mart 2018 tarihleri arasında 26 ilde 18 yaş üstü 1696 denekle gerçekleştirilen "cumhurbaşkanlığı seçimleri" için yapılan anket sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre "Cumhur İttifakı" olası ittifaklara göre önde olduğu görülüyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri anket sonuçları

Ankara Analitik şirketi tarafından 14-24 Mart 2018 tarihleri arasında “İttifaklar, Cumhurbaşkanlığı Adaylıkları ve Siyasal Durum Araştırması” sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Türk'ün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen araştırma 26 ilde 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden toplam 1619 denekle, akıllı cep telefonlarına indirilen ve özel olarak tasarlanan ‘Survey123 for ArcGIS” uygulaması üzerinden yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri anket sonuçları

Örneklemin seçilmesinde bölge, nüfus oranlarına göre aşamalı-tabakalı-tesadüfi yöntem uygulandı. Görüşülen deneklerin belirlenmesinde ise cinsiyet kotası dikkate alındı. Örneklem seçilirken YSK ve TÜİK verilerinden faydalanıldı. İşte Ankara Analitik Araştırma Şirketi tarafından yapılan anketin verilerinin ilginç sonuçları;

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri anket sonuçları

Ankete katılan deneklerin %42,72’si AK Parti – MHP ittifakını desteklediğini, %40,72’si bu ittifakı desteklemediklerini ifade etmektedir. %16,56’lık bir kesim ise Kararsız olduklarını belirtmektedir.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri anket sonuçları

Ankete katılan deneklerin %46,63’ü iki ayrı seçim ittifakı kurularak bir seçime gidilmesi halinde oyunu AK Parti-MHP-BBP ittifakına (Cumhur İttifakı), %16,47’si CHP’ye, %11,01’i Saadet Partisi-İYİ Parti-DP ittifakına (İlkeler İttifakı), %4,62’si HDP’ye, %2,26’sı Diğer partilere, %0,36’sı Vatan Partisi’ne oy vereceklerini belirtmektedir. %13,37’lik kesim Kararsızım derken, %5,28’lik bir kesim ise oy kullanmayacaklarını belirtmektedir.

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