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Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve başkanlık isimleri MİT'in adı da değişti

Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve başkanlık isimleri MİT'in adı da değişti

Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde 8 başkanlık ve 4 cumhurbaşkanlığı ofisi var. Başkanlıklardan biri olan MİT'in ismi değişti. Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile yeni sistem hakkında bilmeniz gerekenler;

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 03:20 - Güncelleme: 09-07-2018 03:20

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bugün itibariyle başlıyor. Yeni sistemle ilgili internethaber.com olarak sizleri bilgilendirelim dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başkanlık ve Cumhurbaşkanlığı ofisleri geldi. Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yeni sistemdeki adı "Milli İstihbarat Başkanlığı" oldu. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde olacak Savunma Sanayii Müsteşarlığı da başkanlığa dönüştürüldü.

Cumhurbaşkanlığı başkanlık birimleri : Yeni yönetim modelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı 8 başkanlık şöyle : Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT), Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurulları : Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile oluşturulacak 9 kurul politika önerileri yapacak, bilimden, sağlık ve gıda politikalarına kadar stratejik ve uzun vadeli vizyonlar geliştirecek. Bu kurullar doğrudan Erdoğan'a bağlı olacak. Kurullar şunlar : Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedir? : Türkiye'nin yeni yönetim modelinde Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Erdoğan kendisine 2 ya da 3 tane yardımcı belirleyecek. Bakanlar kurulu dışında cumhurbaşkanlığına bağlı 8 başkanlık ile 4 başkanlık ofisi olacak. Bunlara ilaveten bir de kurullar var.

Cumhurbaşkanlığı ofisi isimleri ve görevleri nedir : Yeni sistemde tüm bakanlıkları ilgilendiren konularda faaliyet yürütecek olan doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı 4 ofis olacak. Bu afislerin isimleri şöyle : Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi. Bu ofislerin görevleri şöyle:

Yatırım Ofisi ile büyük yatırımlar desteklenerek yatırımcıların önü açılacak. Finans Ofisi ile İstanbul Dünya Finans Merkezi Projesi yürütülecek ve Türkiye cazibe merkezi haline getirilecek.

Dijital Dönüşüm Ofisi ile devlet dijitalleşecek ve evraklar azalacak. Büyük veri analizi ve yapay zeka uygulamalarıyla yönetim yükü hafifleyecek, bürokrasi azalacak ve devlet hızlanacak.

Dijital Dönüşüm Ofisi : Türkiye'nin siber güvenlik alanında güç kazanması olacak.

İnsan Kaynakları Ofisi ile yeteneklerin keşfi sağlanacak ve kamunun performansı artırılacak.

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