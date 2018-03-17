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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hiç çöp kamyonu gitmedi çünkü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hiç çöp kamyonu gitmedi çünkü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, devrim niteliğindeki sıfır atık projesinde önemli mesafeler katettiklerini açıkladı. Özhaseki bu çalışma nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre Bakanlığı’na hiç çöp kamyonu gitmediğini ve ekonomiye büyük katkılar sağlandığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 09:32 - Güncelleme: 17-03-2018 09:32

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milliyet gazetesi yazarı Abdullah Karakuş'a sıfır atık projesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Özhaseki, dünyanın bile parmağını ısırarak izleyebileceği bir iş yaptıklarını belirterek, “Burada yaklaşık 3.5 milyar liralık bir ekonomi var, 60 bin insan da istihdam ediliyor. Şimdi Bakanlığımızın 1 senedir üzerinde çalıştığı bir proje bu: Adı sıfır atık. Ya bu sıfır atık olur mu, dışarıya bir sürü şey çıkıyor, ne demek sıfır atık denebilir. Evet, şu anda Bakanlığımızda uyguluyoruz, bize hiç çöp kamyonu gelmiyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne de gitmiyor” dedi.

EMİNE ERDOĞAN TAKİPTE
Projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde olduğunu belirten Özhaseki, “Hanımefendi bütün kamu kurumlarını uyarıyor, yazılar yazıyor ve biz de onu takip ediyoruz. Ankara’da 2 bin 550 kadar kuruma eğitim verdik. Orada işin başında duracaklar belli oldu. Bu sene itibariyle Ankara’daki hacimli kamu kurumlarının hepsi sıfır atığa geçiyor. Sene sonu geldiğinde bütün bakanlıklar, genel müdürlükler, özel sektörün kalabalık yoğun bir şekilde çalıştığı yerler, hastaneler, okullar, yurtlar, havaalanları çöp kamyonlarının uğramadığı yerler olacak. Ne yapıyoruz peki? Önce koridorlara kumbaralar koyuyoruz; dörtlü, beşli, altılı. Kâğıt, cam, elektronik atık, piller, petler… Tabii, ayrı ayrı kumbaralara atılıyor” dedi.

ORGANİK ATIK GÜBRE OLACAK
Yemek artıklarının da değerlendirildiğini belirten Özhaseki, “yemekler, artıklar oluyor, bunlar ya hayvan barınaklarına veya kalanları da kompost tesisine. 10 bine kadar nüfusu olan yerlerde, beldelerde de uygulanabilecek bir kompost tesisi. Alıyorsunuz oradaki organik atıkları işlemden geçirerek gübreye dönüştürüyorsunuz, çıkan gübre çok kaliteli. İnsanlar onu bahçesinde kullanabiliyorlar” dedi.

3 BİN KURUM UYGULAYACAK
Türkiye’de senede 31 milyon ton çöp toplandığını, 2000’li yıllarda bunun değerlendirme oranının yüzde 1 olduğunu belirten Özhaseki, “Ama artık aldığımız kararlarla çöplerimiz ekonomiye geri dönebiliyor. Bakın, 1 ton kâğıt için 17 tane ağacı heder ediyoruz. Bizim Bakanlıkta topladığımız kâğıtlardan dolayı 9 ay içerisindeki uygulamamızla tam bin 440 tane ağaç kesilmekten kurtuldu, bir o kadar da Külliyede, yani iki yerde 3 bin tane ağaç kesilmekten kurtarıldı. Bunu tüm kurumlarda yaptığımızda yüzbinlerce ağacı kesmemiş olacağız. Ayrıca şu anda yurt dışından Türkiye neredeyse 1 milyon ton kirli kâğıt ithal ediyor. Bizim kâğıtlar karpuz kabuklarıyla, soğan kabuklarının arasına karışıp gidiyor. Günah değil mi? Biz bu sene itibariyle Ankara’yı pilot bölge ilan ettik, 3 bin kurum olduğu gibi sıfır atığa geçiyoruz, sonra da tüm illerde yaygınlaştıracağız. Yaklaşık 6 bin kişiye eğitim verdik. 2023 yılına kadar çöplerimizin neredeyse yüzde 50’sini değerlendirmeye almış olmayı düşünüyoruz” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • inter 17 Mart 2018 09:35 vatandaşın parası olunca ne kadar rahat harcıyorusunuz maşallah

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