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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yer aldı.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 07:13 - Güncelleme: 06-02-2019 07:13

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "31 numaralı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 768 kadro ihdas edilirken, yükseköğretim kurumlarının personel pozisyonlarına ilişkin de düzenleme yapıldı.

359 kadro ihdası yapıldı
Buna göre, Adalet Bakanlığının merkez teşkilatına 18 genel müdür yardımcısı, 88 daire başkanı, 1 müdür ve 2 müdür yardımcısı ile 250 tetkik hakimi olmak üzere 359 kadro ihdası yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının yurt dışı teşkilatına 10 ateşe ve 40 eğitim müşaviri olmak üzere 40, Diyanet İşleri Başkanlığının merkez teşkilatına 40 musahhih, 40 hizmetli ve 10 bekçi ile taşra teşkilatına da bir ilçe müftüsü olmak üzere 96 kadro ihdası gerçekleştirildi.

Devlet Arşivleri Başkanlığına çeşitli unvanlarda 127 kadro ihdası yapılırken, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) 8 başkanlık danışmanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına da 2 başkanlık müşaviri kadrosu ihdas edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesine ise 30 profesör, 20 doçent, 30 doktor öğretim üyesi ve 45 araştırma görevlisi olmak üzere 125 kadro ihdası yapıldı.

Ayrıca TİKA'daki 5 başkanlık müşaviri kadrosu da yapılan düzenleme ile iptal edildi.

Bu arada TİKA ve Devlet Arşivleri Başkanlığındaki başkanlık danışmanı kadrolarının mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığındaki başkanlık müşavirine denk olması kararlaştırıldı.

Ar-Ge projelerinde çalıştırılacaklar için açıktan alım izni kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan bir başka düzenlemeyle yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme (Ar-Ge) projelerinde çalıştırılacaklar için açıktan alım izin şartı kaldırıldı.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarının AR-GE proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için açıktan alım izni aranmayacak.

- Mübaşir unvanlı kadrolar "GİH" sınıfına alındı

Kararnamedeki diğer bir düzenleme ile yargı organlarında görev yapan mübaşir kadroları "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı"na (GİH) alındı.

"Yardımcı Hizmetler Sınıfı"nda bulunan mübaşir unvanlı kadroların sınıfı (1) sayılı cetvelde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı olarak değiştirildi.
 

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Kaynak : AA

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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