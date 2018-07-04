  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cumhurbaşkanlığı kabinesi için kulislerde adı geçen isimler

Cumhurbaşkanlığı kabinesi için kulislerde adı geçen isimler

Siyasi kulisler ‘Cumhurbaşkanlığı kabinesi’ olarak adlandırılan yeni hükümetteki isimlere yoğunlaştı. Bakan adayları arasında üç müsteşar, bir vali ve bir genel müdürün adı geçiyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-07-2018 07:36 - Güncelleme: 04-07-2018 07:36

ÖNÜMÜZDEKİ hafta açıklanması beklenen, 16 bakan ve en az 3 cumhurbaşkanı yardımcısından oluşacak yeni kabine konusu, AK Parti kulislerinde gündem oluşturdu. Geçmiş dönemlerde, “seçim bölgesi dengeleri ve deneyimli siyasetçi hesapları” nedeniyle yaklaşık olarak tahmin edilen yeni hükümet üyeleri, ilk kez uygulanacak yeni sistem nedeniyle eskisi kadar öngörülemiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu süreçte iyi çalıştığı ve projelerine güvendiği bürokratlarla, özel sektör temsilcileri ve eski siyasetçilerden yeni bir ekip oluşturması bekleniyor.

YARDIMCILARDAN BİRİ KADIN
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kulis haberine göre Erdoğan’ın yardımcılarından birinin kadın olacağı, hem kabineye hem de grup yönetimine kadın siyasetçi alacağı belirtiliyor. Daha önce AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın dile getirdiği ve teknik olarak üç milletvekilinin bakan yapılmak üzere istifa etmesine engel olmadığına ilişkin açıklamasına karşın, yeni kabineye milletvekilleri arasından isim alınacağı iddiaları dünden itibaren değişmeye başladı. Bunun yapılması AK Parti açısından özellikle Meclis görevleri konusunda risk oluşturmasa bile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kimseyi istifa ettirmeyeceği ifade ediliyor.

GRUP YÖNETİMİNE ESKİ BAKANLAR
AK Parti’nin, Meclis yönetiminde yer alacak yeni isimler de merak konusu. Erdoğan’ın yeni grup başkanvekiliği görevine Nurettin Canikli, Bekir Bozdağ, Bülent Turan ve Özlem Zengin gibi isimleri getireceği iddia ediliyor. TBMM Başkanlığı için Binali Yıldırım’ın adaylığına kesin gözüyle bakılırken, yapılacak yeni düzenleme nedeniyle ‘grup başkanı’ seçiminin yapılmayacağı belirtiliyor. Mevcut grup başkanvekilleri ile bazı eski bakanların komisyon başkanı olarak değerlendirilmesi gündemde. AK Parti’nin yeni genel merkez yönetimi, 18 Ağustos’ta yapılacak büyük kongreden sonra değişecek. Erdoğan, yeni MKYK’sının içinden yeni genel başkan yardımcılarını seçecek.

İŞTE BAKANLIK İÇİN ADI GEÇEN İSİMLER
KULİSLERE göre kabine için adı geçen bürokratlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal da bulunuyor. Tekin, Özçelik ve Kartal’ın müsteşarlık yaptıkları bakanlıklarda değerlendirileceği, İstanbul Valisi’nin İçişleri Bakanı yapılacağı iddia ediliyor.

DIŞİŞLERİ İÇİN KALIN'IN ADI GEÇİYOR
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Dışişleri Bakanı olarak kabineye alınması durumunda, Ömer Çelik’in Kalın’ın görevini üstleneceği konuşulurken, Çelik’in Cumnhurbaşkanı yardımcılarından biri olacağını öne sürenler de bulunuyor.

Milletvekili listesine alınmayan Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal’ın bakan yapılıp yapılmayacağı da halen belirsizliğini koruyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cumhurbaşkanlığı kabinesi için kulislerde adı geçen isimler haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • misafir 04 Temmuz 2018 08:43 kötü bir liste. sülo nerde?

    CEVAP YAZ 1 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro