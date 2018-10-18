Cumhurbaşkanlığı CAT timindeydi gözaltına alındı

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri hakkında uyuşturucu imal ve ticareti yapmak suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir süre önce işe gitmediği için müstafi sayılan polis memuru Kudret T.'yi yakalamak için özel ekip kurdu.

2007 yılından itibaren 7 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı 'CAT' timlerinde (Cumhurbaşkanlığı karşı atak timi) görev yapan Kudret T., 2014'te Ankara Emniyeti Narkotik Şube'ye tayin edildi. Burada operasyonlarda ele geçirilen narkotik maddeleri adliyeye sevk eden ekipte görevlendirilen Kudret T. hakkında 2015'te 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapıldı. Kudret T. tutuksuz olarak yargılanması sürerken ortadan kayboldu. Bunun üzerine müstafi sayılıp meslekten uzaklaştırıldı.

ADLİ EMANETTEN UYUŞTURUCU ÇALINMASI SORUŞTURMASI

Kudret T.'nin bu durumundan şüplenenen yetkiler adli emanete gönderilen uyuşturucular ile inceleme başlatılınca bir miktar uyuşturucunun çalındığını tespit etti. Kudret T. hakkında bu olay nedeniyle de soruşturma başlatıldı. Bu arada uyuşturucu imal ve ticareti suçundan yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası verildi ve ceza onandı.

İSTANBUL POLİSİ İZİNİ BULDU

Kudret T.'nin kaçmadan önce ağabeyine silahı bıraktığını ancak kimliğini bırakmadığını tespit eden İstanbul Narkotik polisi, özel ekip kurdu. Narko timler Kudret T.'nin izine Üsküdar'da rastladı. Sahte kimliklerle kendisine ev kiraladığı tespit edilen Kudret T. yakalandı.

ÜZERİNDEN F SERİSİ 1 DOLAR ÇIKTI

Operasyonda Kudret T.'nin üzerinde yapılan aramalarda polis kimliği ile F serisi 1 dolar ele geçirildi. Narkotik polisi FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde kimlik yerine kullandığı F serisi 1 dolar ele geçirilmesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

FETÖ ÜYELİĞİNİ KABUL ETTİ, 20 İSİM VERDİ

FETÖ'nün polis ayağını inceleyen Kaçakçılık Suçlar ile Mücadele Şubesi ekipleri devreye girdi. Yapılan incelemelerde 7 yıl boyunca Cumhurbaşkanı'na en yakın olan CAT timinde yer alan Kudret T.'nin FETÖ'nün Manisa ve Tunceli'de sohbetlerine katıldığı ortaya çıktı. Örgütün toplantılarına katıldığını kabul eden Kudret T., kendisine komiserlik sorularının verildliğini anlattı. Örgüt üyesi olarak bildiği 20 kişinin ismini verdi. Yapılan incelemelerde Kudret T'nin CAT ekibi içende yer aldığı esnada sniper eğitimi aldığı tespit edildi.