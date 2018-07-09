Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni bakanlar kimler oldu? İşte o liste

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yeni hükümet sisteminin yeni bakanlar kurulu üyelerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Erdoğan kabinesinde 24 Haziran'da yeniden milletvekili seçilen 4 isim yer aldı. Yeni Kabine'de iki de kadın bakan yer aldı. Bakanlar Kurulu ağırlıklı olarak dışardan isimlerden oluştu. Yeni Bakanlar yarın saat 15.00'de TBMM'de tören yapılacak. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Bakanlar Kurulu üyeleri...
İŞTE ERDOĞAN'IN YENİ KABİNESİ
Başkan Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül
Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kuru
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekçan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
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