Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni bakanlar kimler oldu? İşte o liste

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yeni hükümet sisteminin yeni bakanlar kurulu üyelerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Erdoğan kabinesinde 24 Haziran'da yeniden milletvekili seçilen 4 isim yer aldı. Yeni Kabine'de iki de kadın bakan yer aldı. Bakanlar Kurulu ağırlıklı olarak dışardan isimlerden oluştu. Yeni Bakanlar yarın saat 15.00'de TBMM'de tören yapılacak. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Bakanlar Kurulu üyeleri...

İŞTE ERDOĞAN'IN YENİ KABİNESİ

Başkan Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül

Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kuru

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekçan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan