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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye 'yaptırım' tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye 'yaptırım' tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı Fuat Oktay, ABD'ye "Yaşanan son gelişmeler, büyük devlet olmanın ekonomik, askeri veya coğrafi büyüklük ile aynı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" sözleriyle tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 10:43 - Güncelleme: 02-08-2018 10:43

ABD, Papaz Andrew Brunson davası nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı. ABD'den yapılan açıklamaya göre  yaptırımlar kapsamında, iki bakanın ABD'deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirleri donduruldu ve ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklandı.

Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yaşanan son gelişmeler, büyük devlet olmanın ekonomik, askeri veya coğrafi büyüklük ile aynı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Büyük devlet olmak, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeyi, yapılan anlaşmalara bağlı olmayı, adalet ve saygınlık ilkesine sadık kalmayı, halkının çıkarlarını küçük çıkar gruplarının üstünde tutmayı ve daima mazlumların yanında  olmayı gerektirir.

 Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir Devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyiz."

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FUAT OKTAY KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kimdir aslen nereli ve kaç yaşında? Fuat Oktay'ın eşi ve çocukları ile yaşamından kesitler içeren biyografisi. Fuat Oktay nereli? : 1964 yılında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde doğan

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