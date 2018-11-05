Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Tahammülümüz kalmadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Türkiye'nin sınırında terör tehdidinin bulunmasına müsaade etmeyeceğinin altını çizen Oktay, ABD yönetimimine seslenerek "tahammülülüz kalmadı" dedi.

ABD ile ilişkiler ve İran'a yaptırım kararından Türkiye'nin muaf tutulacağı söylentisiyle ilgili konuşan Oktay, şunları söyledi:

BU BÖLGEDE YAŞAMANIN BEDELİ VAR "Bu bölgede yaşamanın bir bedeli var. Bedelin kendisi güçlü olmak. Tarih boyunca böyle. Ekonomik, askeri, siyasal ve sosyal anlamda güçlü olmak, istikarar sahibi olmak zorundasınız... Seçimden sonra ekonomik olarak yoğun bir manipülasyon dönemi yaşadık. 'İstikrar mı istiyorsunuz, biz buna izin vermeyeceğiz' olayıydı bu. Biz bütün gücümüzle mücadele ettik. Rusya'nın bile birkaç yılda atlatabildiği en kötü dönemi biz geride bıraktık. Siyasal olarak da manipülasyonlar yaşandı, bakanlarımızla ilgili karar da budur. Bunları arkada bırakmaya başladığınızda siyasi yansımalarını da göreceksiniz...

TÜRKİYE'NİN TAHAMMÜLÜ KALMAMIŞTIR "Münbiç olayında ilk başta ABD, PKK'nın veya YPG'nin varlığına müsaade edilmeyeceği sözünü vermişti. Çözüm hep bir sonraki aya, yıla ertelenmiştir. Türkiye'nin artık bu sorunları erteleme sabrı da tahammülü de kalmamıştır. Türkiye kendisine karşı hiçbir tehdide, hiçbir yerde, hiçbir oluşuma müsaade etmeyecektir. Bu kararlılığı sergilemiş bunun gereğini yapmıştır. Türkiye sınırında terör tehdidinin bulunmasına müsaade etmeyecek. Türkiye'nin nihai hedefi bellidir, 911 kilometrelik sınırında kendisine karşı herhangi bir terör tehdidinin bulunmasına müsaade etmeyecektir."

  • Siyaset 05 Kasım 2018 12:35
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