Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Tahammülümüz kalmadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Türkiye'nin sınırında terör tehdidinin bulunmasına müsaade etmeyeceğinin altını çizen Oktay, ABD yönetimimine seslenerek "tahammülülüz kalmadı" dedi.

ABD ile ilişkiler ve İran'a yaptırım kararından Türkiye'nin muaf tutulacağı söylentisiyle ilgili konuşan Oktay, şunları söyledi:

BU BÖLGEDE YAŞAMANIN BEDELİ VAR

"Bu bölgede yaşamanın bir bedeli var. Bedelin kendisi güçlü olmak. Tarih boyunca böyle. Ekonomik, askeri, siyasal ve sosyal anlamda güçlü olmak, istikarar sahibi olmak zorundasınız... Seçimden sonra ekonomik olarak yoğun bir manipülasyon dönemi yaşadık. 'İstikrar mı istiyorsunuz, biz buna izin vermeyeceğiz' olayıydı bu. Biz bütün gücümüzle mücadele ettik. Rusya'nın bile birkaç yılda atlatabildiği en kötü dönemi biz geride bıraktık. Siyasal olarak da manipülasyonlar yaşandı, bakanlarımızla ilgili karar da budur. Bunları arkada bırakmaya başladığınızda siyasi yansımalarını da göreceksiniz...

İRAN İLE BİR GÜNDE HER ŞEYİ KESME ŞANSIMIZ YOK

Dözvizin ve doların iç politikalarda kullanılmaya başlandığı bir dönemi ilk kez yaşıyoruz. Tek bir ülkenin kendi çıkarları doğrultusundaki yaptırım kararlarına bütün dünyanın uymasını beklemek adil değil. İran bizim komşumuz ve biz petrol-doğalgazda dışa bağımlıyız. Başkalarının dış politikalarına bakarak ben politika belirleyemem. Türkiye büyük bir ülke, kurallar çerçevesinde açık bir dış politika uygular. Bu açıklık liderler bazında da değer görüyor. Ahlaki bir duruş aynı zamanda. İran ile bir günde her şeyi kesme şansımız yok.

ABD ile ilişkilerdeki sorunumuz Brunson olayı değildi. Bunun sorun olduğunu da hala düşünmüyoruz. Hem Brunson hem de bakanlar konusu yapay bir gündemdi. 8 ülke içinde Türkiye olur olmaz konuşuyoruz, bugün açıklamalar yapılacak. Biz duruşumuzu açıkça ifade ettik, bugün sonuçlarını göreceğiz..."

"ASIL SORUN TERÖRİST BAŞI"

Ekonominin özelikle doların silah olarak kullanılması sadece Türkiye'ye karşı değil. Çin, Rusya ve AB de rahatsız. Biz bunların bir parşasıyız. Bizim asıl sorunumuz; 15 Temmuz'u yaşadık, 251 şehidimiz var. Katillerin elini kolunu sallayarak dolaştığı bir ülkeden bahsediyoruz. Bütün delilleri vermemize rağmen ilerleme yok, teröristbaşını istiyoruz. Güney sınırımıza bakıldığında diğer sorun. Tırlarca silah verdiğiniz, doğrudan desteklediğiniz bir terör örgütü var. Ciddi sorunlar var ve normalleşme süreci buna da tesir edecektir. Yapay sorunlara değil, bunların çözümü gerekiyor. "

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Cemal Kaşıkçı cinayetine değinen Oktay, Riyad yönetimine kritik sorular yöneltti:

"Her tarafı dökülen bir olay ulauslararası açıdan, Türkiye için ise şeffaf yürütülen bir süreç... Olayın aydınlatılmasıyla alakalı bütün birimlerimiz ciddi bir sınav vermiştir. Kim olursa olsun bunun bedelini ödemesi gerektiği, Türkiye toprakları içinde operasyon çekilemeyeceği mesajı verilmiştir. Cinayet kabul edildi ve 15 kişi tutuklandı Suudi Arabistan'da. Biz bu kişilerin iadesini istiyoruz. Planlı bir cinayet kabulü geldi, öyle ise bunun talimatını kim verdi? Biz bunun cevabını arıyoruz. Suudi Arabistan'la da bunu paylaşıyoruz. Ayrıca, ceset nerede? Dublör getirecek kadar planlanan bir cinayet bu. Asitle yok edildi konuşmaları var. Bütün bunların aydınlatılaması gerekiyor ve Türkiye'nin talebi de bu yönde... Biz bunu aydınlatıyor olacağız, Türkiye hep bir adım öndedir ve böyle de olmak zorundadır..."

Münbiç'te ABD ile ortak devriye başlamasıyla ilgili konuşan Oktay, "Türkiye, buranın teröristlerden temizlenmesi konusundaki hedefine ne zaman ulaşır?" sorusuna şu yanıtı verdi:

TÜRKİYE'NİN TAHAMMÜLÜ KALMAMIŞTIR

"Münbiç olayında ilk başta ABD, PKK'nın veya YPG'nin varlığına müsaade edilmeyeceği sözünü vermişti. Çözüm hep bir sonraki aya, yıla ertelenmiştir. Türkiye'nin artık bu sorunları erteleme sabrı da tahammülü de kalmamıştır. Türkiye kendisine karşı hiçbir tehdide, hiçbir yerde, hiçbir oluşuma müsaade etmeyecektir. Bu kararlılığı sergilemiş bunun gereğini yapmıştır. Türkiye sınırında terör tehdidinin bulunmasına müsaade etmeyecek. Türkiye'nin nihai hedefi bellidir, 911 kilometrelik sınırında kendisine karşı herhangi bir terör tehdidinin bulunmasına müsaade etmeyecektir."

SAADET PARTİLİ İSLAM'A TEPKİ

Saadet Partisi Milletveklili Cihangir İslam'ın,"15 Temmuz'da iki batılın çatışmasını izledik" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben bu şahısa nasıl cevap vereyim bilemiyorum. İki batıl ne demek? Bir tarafta terör örgütü var; halkı bombalayan, ateş açan örgüt. Diğer tarafta da halkın kendisi vardır, başka bir şey yok. Eğer bu şahsın batıl dediği milletin kendisiyse, aynaya baksın... Onun söylediği gibi hareket etseydik, nefes alacağı bir yeri, konuşacağı bir kürsü olmazdı... O gece herkes oradaydı, dünya mazlumları sokaktaydı... Arkadaş kendisini başka yerde görüyor galiba. Ortada iki batıl diye bir şey yoktur, bir tarafta terör örgütü, bir tarafta halk ve sahip çıktığı devlet vardır... Bu kişi batılın ta kendisi..."

100 GÜNLÜK EYLEM PLANI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 100 günlük eylem planına ilişkin şunları kaydetti:

"İlk 50 günde performans boyutuna baktık, yüzde 85'in üzerinde, yüzde 90'a yaklaşan bir başarı oranı vardı. En son yine yüzde 90'ın üzerinde performansı görüyoruz. Birinci 100 günü rapor olarak milletimize Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığında ikinci 100 günü de ilan ediyor olacak. Bunun çalışmaları da tamamlanmak üzere. Burada da çok güzel projelerimiz, güzel sürprizlerimiz var."