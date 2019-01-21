Cumhurbaşkanı söylemeden Amerikalılar incelemiş! Kenevirde dünya markası olacak

Geleneksel yöntemle kenevir üretimi yapılan ve Türkiye'deki tek ruhsatlı yer olan Samsun, ülkenin kenevir merkezi olmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı söylemeden Amerikalılar incelemiş! Kenevirde dünya markası olacak

Türkiye'de ruhsatlı tek yer olarak faaliyet gösteren Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Narlısaray Mahallesi sakinlerinin ürettiği kenevir, Amerikalıların dikkatini çekti. Amerikalı kenevir eksperi Robert Cornell Clarke, zaten burada kenevir üzerine iki yıldır çalışma yürütüyor. Narlısaray'daki kenevir üretimini videoya çeken Clarke'ın burada üretilen kenevir ipinden halı ördürerek Amerika'ya götürdüğü belirtildi.

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Cumhurbaşkanı söylemeden Amerikalılar incelemiş! Kenevirde dünya markası olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun’da partisinin aday tanıtım toplantısında, “Vezirköprü’de kenevir ekimini yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Burası kenevir ekim merkezi olacak." sözlerinden sonra hükümetin desteğiyle Vezirköprü’de kenevir üretiminin artırılması ve sanayisinin kurulması için çalışmalara başlandı.

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Cumhurbaşkanı söylemeden Amerikalılar incelemiş! Kenevirde dünya markası olacak

Cumhurbaşkanı’nın açıklamasıyla gündeme gelen ilçe, daha önce Amerikalıların dikkatini çekmişti. Dünyada kenevir üzerinde araştırma yapan bir şirketin müdürü ve kenevir eksperi Amerikalı Robert Cornell Clarke, 2016 yılında Narlısaray Mahallesi'ne gelerek burada kenevir üretim süreci üzerinde çalışma yapmaya başladı.

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Cumhurbaşkanı söylemeden Amerikalılar incelemiş! Kenevirde dünya markası olacak

Kenevir üretimiyle ilgili kamerayla video çekimleri yapan Amerikalı Clarke, çiftçilere köy popülasyonu yerine standart kenevir çeşitlerle üretim yapmalarını tavsiye ettiği belirtildi. Çiftçilerden tohum ve ürün aldığı belirtilen Clarke, kendirden kilim yaparak Amerika'ya götürdüğünü ifade etti. Ayrıca 2016 yılında ünlü bir Japon tekstil firması da Narlısaray'a gelerek dokunmuş ürün talebinde bulunmuştu.

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