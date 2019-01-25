Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum adaylarını tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum aday toplantısında konuştu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı mevcut başkan Mehmet Sekmen 2 ilçe Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakıldı.
Erdoğan "Cumhur İttifakı konusunda en ufak bir tavize, fireye tahammülümüz yok. İttifak birlikteliktir, dayanışmadık bununda ötesinde pazara kadar değil mezara kadardır." dedi
İşte ilçelerdeki adaylar
Aşkale: Ahmet Yaptırmış
Aziziye Muhammed Cevdet
Çat: Melik Yaşar
Hınıs:Erdoğan Eren
Horosan: Abdülkadir Aydın
Karaçoban: Sedat Görmüş
Karayazı: Sedat Karaduman
KöprüKöy: Osman Belli
Narban: Burhanettin Eser
Oltu: Celal Çelebi
Olur: Tahsin Oktay
Palandöken: Muhammet Sunar
Pasinler: Ahmet Dölekli
Pazaryolu: İbrahim Şahin
Şenkaya: Yavuz Bedir
Tekvan: Mustafa Ergin
Tortum: Ömer Hancı
Yakutiye: Mahmut Uçar
İspir: Ahmet Coşkun (MHP Cumhur İttifakı)
Uzundere: Hami Aktoprak (MHP Cumhur İttifakı)
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