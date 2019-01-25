Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum adaylarını tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum aday toplantısında konuştu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı mevcut başkan Mehmet Sekmen 2 ilçe Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakıldı.

Erdoğan "Cumhur İttifakı konusunda en ufak bir tavize, fireye tahammülümüz yok. İttifak birlikteliktir, dayanışmadık bununda ötesinde pazara kadar değil mezara kadardır." dedi

İşte ilçelerdeki adaylar

Aşkale: Ahmet Yaptırmış

Aziziye Muhammed Cevdet

Çat: Melik Yaşar

Hınıs:Erdoğan Eren

Horosan: Abdülkadir Aydın

Karaçoban: Sedat Görmüş

Karayazı: Sedat Karaduman

KöprüKöy: Osman Belli

Narban: Burhanettin Eser

Oltu: Celal Çelebi

Olur: Tahsin Oktay

Palandöken: Muhammet Sunar

Pasinler: Ahmet Dölekli

Pazaryolu: İbrahim Şahin

Şenkaya: Yavuz Bedir

Tekvan: Mustafa Ergin

Tortum: Ömer Hancı

Yakutiye: Mahmut Uçar

İspir: Ahmet Coşkun (MHP Cumhur İttifakı)

Uzundere: Hami Aktoprak (MHP Cumhur İttifakı)