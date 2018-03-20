Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi: Putin'le birlikte...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni"ne katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

2018 YILINDA DOĞALGAZIN ULAŞMADIĞI HİÇBİR İLİMİZ KALMAYACAK

Şırnak, Hakkari ve Artvin'e de bu hizmeti götürüyor, 81 ilin tamamını doğalgaz ile buluşturmuş oluyoruz. 2018 yılında doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak.

Doğalgaz arzı sağlanan kişi sayısı 64.5 milyona çıkacak. Şimdiden tüm hizmetlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu başarıların altında imzası olan Enerji Bakanımız ve ekibi başta olmak üzere tüm kurumumuza ve dağıtım şirketlerine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.Kamunun sadece petrol ve doğalgaz sektöründeki yatırım tutarı 27 milyar liradır.

Ülkemizin enerji bağımlılığını azaltacak, kaynak çeşitliliğini sağlayacak birçok kritik adım atıldı.

TANAP'IN BU YIL FAALİYETE GEÇMESİNİ PLANLIYORUZ

Ülkemizin enerji bağımlılığını azaltacak, kaynak ve güzergah çeşitliliğini sağlayacak birçok kritik adımın atıldığını görüyoruz. Mevcut doğalgaz ve petrol boru hatlarımıza ilaveten TANAP, Türk Akımı, Kuzey Irak, Doğu Akdeniz boru hattı gibi projeler bu amaçla geliştirildi. TANAP'ın bu yıl faaliyete geçmesini planlıyoruz.

Bu hattın devamı niteliğindeki hattın da 2020 yılında devreye girmesini bekliyoruz. Türk Akımı, ilk hattın kıyılarımıza bu sene ulaşmasını, 2019 sonunda da ilk gazı almayı ümit ediyoruz.

TEMELİNİ PUTİN İLE ATMAYI PLANLIYORUZ

2017 senesinde görüldüğü üzere ülkemiz dünyada en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alıyor. Enerji talebi de buna göre artış kaydedecektir.

Akkuyu nükleer santralinin inşaatına bu yıl başlıyoruz. Santralin temelini çok yakında değerli dostum Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin ile beraber atmayı planlıyoruz.

GEMİMİZ İLK SONDAJI GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE YOLA ÇIKACAK

Sismik arama ve sondaj faaliyetlerimizi hızlandırıyoruz. 36 metrelik dünyanın en büyük sondaj gemilerinden birini Türkiye'ye kazandırdık. Gemimiz ilk sondajı gerçekleştirmek üzere yakında Akdeniz'de yola çıkacak. Kıbrıs açıklarında Türkiye'ye rağmen yürütülmeye çalışılan sondaj faaliyetleri konusundaki net tavrımız umarım birilerine ders olmuştur. Kıbrıs Türklerinin hakkını kimse ihlal edemez.

Rusya ile Türk Akımı'nda birlikte hareket ediyoruz, birlikte kazanacağız.

2022 SONUNA KADAR BİTİRECEĞİZ

18 Mart 1915 Şehitler Köprüsü'nün Gelibolu tarafı temelini attık. İnşallah onu da 2022 sonuna kadar bitireceğiz ve artık Asya Avrupa çalışmalarımız başlayacak.

2035 metrelik orta açıklığı ile dünya birincisi olacağız. Çanakkale'ye bu yakışır. Türkiye için dünyanın en büyük projelerine imza atmak mutat bir iş haline geldi.

Şimdi bunlara süratle Kanal İstanbul ile bir yenisini daha ekleme hazırlığı içindeyiz. Çok yakında somut adımları atmış olacağız. Hızlı tren hatlarından şehir hastanelerine, barajlardan sulama kanallarına kadar büyük proejleri hayata geçiriyoruz.

Dövizde zaman zaman yaşanan dalgalanmalara rağmen gelişmelerimizi sürdürüyoruz. Uluslararası yatırımcılar her gün ülkemizi ziyaret ediyorlar. Kendi iş adamlarımız ile dünyanın dört bir yanında ihracat ve yatırımları ile bayrağımızı dalgalandırmayı sürdürüyor.