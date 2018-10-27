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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm, İçişleri Bakanlıkları, Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 08:52 - Güncelleme: 27-10-2018 08:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Alpaslan Işık, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına; Mülkiye Başmüfettişi Ali Çelik, İller İdaresi Genel Müdürlüğüne; Mülkiye Müfettişi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Strateji Geliştirme Başkanlığına; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Engin Sarıibrahim, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne; Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Ayaz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne; Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Ok, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında da Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi görevden alınarak yerine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Orhan Koç, Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Abdulhalim Türkkan görevden alınarak yerine Bülent Tekbıyıkoğlu getirildi.

Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına Nurullah İşler, Muhammet Ahmet Tokdemir ve Sebahattin Bayram'ın atamaları yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Sinema Genel Müdür Yardımcılığına ise Mustafa Selçuk Yavuzkanat'ın ataması gerçekleştirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı görevine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdullah Eren atandı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 27 Ekim 2018 09:20 Ben buna karar verdim diyor,kararım asla yanlış olamaz,"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne" hiç gerek yok,onlar nereden bilecekler ki,en doğru kararı ben veririm diyor ve kararı yayınlatıyor.! Oysa İslam istişare dini değil miydi? Ha,karar sonrasında olağanüstü bir yanlışlık mı ortaya çıktı..."Maalesef aldandım,yanıldım" demek yeterli!

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