Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Misafir 27 Ekim 2018 09:20 Ben buna karar verdim diyor,kararım asla yanlış olamaz,"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne" hiç gerek yok,onlar nereden bilecekler ki,en doğru kararı ben veririm diyor ve kararı yayınlatıyor.! Oysa İslam istişare dini değil miydi? Ha,karar sonrasında olağanüstü bir yanlışlık mı ortaya çıktı..."Maalesef aldandım,yanıldım" demek yeterli!