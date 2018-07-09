Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine ünlüler de katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için çok sayıda ünlü isim de TBMM'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için çok sayıda ünlü isim de TBMM'ye geldi. Şarkıcı Mustafa Ceceli TBMM'de yemin törenini izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yemin etti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen başladı. Erdoğan'ın yemin törenin canlı yayında tarihi anlara sahne oldu.







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Ünlü sunucu Ece Erken, Şarkıcı Alişan ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'da törene katılanlar arasındaydı. Ece Erken ve Alişan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştı. Twitter

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için çok sayıda ünlü isim de TBMM'ye geldi. Şarkıcı Mustafa Ceceli TBMM'de yemin törenini izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yemin etti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen başladı. Erdoğan'ın yemin törenin canlı yayında tarihi anlara sahne oldu.

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