Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine ünlüler de katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için çok sayıda ünlü isim de TBMM'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine ünlüler de katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için çok sayıda ünlü isim de TBMM'ye geldi. Şarkıcı Mustafa Ceceli TBMM'de yemin törenini izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yemin etti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen başladı. Erdoğan'ın yemin törenin canlı yayında tarihi anlara sahne oldu.



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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine ünlüler de katıldı

Ünlü sunucu Ece Erken, Şarkıcı Alişan ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'da törene katılanlar arasındaydı. Ece Erken ve Alişan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine ünlüler de katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için çok sayıda ünlü isim de TBMM'ye geldi. Şarkıcı Mustafa Ceceli TBMM'de yemin törenini izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yemin etti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen başladı. Erdoğan'ın yemin törenin canlı yayında tarihi anlara sahne oldu.

327
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine ünlüler de katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için çok sayıda ünlü isim de TBMM'ye geldi. Şarkıcı Mustafa Ceceli TBMM'de yemin törenini izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yemin etti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen başladı. Erdoğan'ın yemin törenin canlı yayında tarihi anlara sahne oldu.

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