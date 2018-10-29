Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı yeni havaalanına indi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "CAN", saat 16.25'te İstanbul'da açılışı yapılacak havalimanına indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yeni havalimanı apronunda resmi törenle karşılandı.

Erdoğan'ı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, tören alanına geçti.