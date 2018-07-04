Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Meclis'de

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Meclis'de

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a takdim etti. Güven, Kahraman ile makamında bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Meclis'de

TBMM Başkanı Kahraman, Anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sistemde ilk cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın ilk dönemi oluyor. Kendisine başarılar dileğimizi arz edeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Meclis'de

Kahraman, "Demokrasiyle yola devam edeceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti bu yeni sistemle de çok daha güçlü, istikrarlı bir şekilde yönetilecek. Daha ötelere ve güzel hedeflere ulaşacağız inşallah." ifadesini kullandı. Kahraman, YSK'nın çok güzel bir seçim idare ettiğini ve örnek bir seçim olduğunu belirterek, Güven ve YSK üyelerini tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Meclis'de

Türkiye'de seçim sisteminin çok güvenli olduğunu vurgulayan Güven, "Biz dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sandığın başında siyasi partiler tarafından tutulan sandık sonuç tutanaklarını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirmelerini 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nden bu yana siyasi partilerle ıslak imzalı olarak paylaştığımız gibi tüm vatandaşlarımızın incelemesine de açıyoruz. Bugün itibarıyla yine açtık." diye konuştu. TBMM Başkanı Kahraman, bunun zaten dünya tarafından da görüldüğünü ve çok taktir edildiğine işaret ederek, "Şaibesiz ve tertemiz bir seçim. Sandık demokrasidir. Demokrasi halkın hakimiyeti, egemenliği. Bu sürmeli ve sandığın bu şekilde tertemiz neticeye götürmesi de hiçbir zaman engellenmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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