Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni kazada hayatını kaybetti

BOLU’nun Gerede ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dayısının oğlu olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Bayram Ali Mutlu'nun da bulundu 3 kişi hayatını kaybetti.

TERS İSTİKAMETTEN GELDİ: Edinilen bilgiye, D-100 Karayolu'nun Karabük-Gerede kısmında, benzin istasyonundan yakıt aldıktan sonra ters şeritte ilerleyen Şahismail Kocabay (44) yönetimindeki 06 YH 120 plakalı otomobil, Bolu istikametine seyir halinde olan Vahit Dal (44) idaresindeki 25 LS 275 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KG 210 plakalı otomobil ise kaza yapan otomobillere çarptı.

Kazada, Vahit Dal ile aynı otomobilde bulunan Bayram Ali Mutlu (55), Ömer Çakır (59) ve diğer otomobilin sürücüsü Şahismail Kocabay ile oğlu Eymen Kocabay (5) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede ve Bolu’daki hastanelere kaldırıldılar. Kazadan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücüler Vahit Dal ve Şah İsmail Kocabay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ERDOĞAN HASTANEYE GELDİ: AFATSUM: Bayram Ali Mutlu ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı. Kaza haberini alan Cumhurbaşkanı Erdoğanın kardeşi Mustafa Erdoğan ve çok sayıda akrabası da hastaneye geldi.

KURTARILAMAYARAK YAŞAMINI YİTİRDİ: Bayram Ali Mutlu tedavi altına alındığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KONGREDEN DÖNÜYORLARDI: Sürücü Vahit Dal ve beraberinde bulunan Bayram Ali Mutlu ile Ömer Çakır’ın AK Parti Erzurum 6. Olağan Kongresi’ne katıldıkları ve tekrar Ankara’ya döndükleri sırada kaza geçirdikleri öğrenildi. Ayrıca, kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bayram Ali Mutlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dayısının oğlu olduğu öğrenildi.

CENAZESİ BUGÜN EYÜPSULTAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK:Bayram Ali Mutlu'nun cenazesi bugün İstanbul Eyüpsultan Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Eyüpsultan kabristanında toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 84 yaşındaki dayısı 19 Temmuz 2016'da yaşamını yitirmişti. Saim Mutlu; Bayram Ali Mutlu'nun babasıydı. 84 yaşında hayata vedan Saim mutlu, Güneysu Merkez Mahallesindeki aile kabristanlığına defnedilmişti.