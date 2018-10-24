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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı açıklamaları ABD basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı açıklamaları ABD basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dünkü grup toplantısında yaptığı açıklamalar ABD basınında geniş yer aldı.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 07:06 - Güncelleme: 24-10-2018 07:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklama ABD medyasında geniş yer buldu.

Kaşıkçı'nın yazarları arasında bulunduğu Washington Post gazetesi, ana sayfasında, Erdoğan'ın konuşmasına geniş bölüm ayırarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin planlı olduğunu söyledi ve Suudi şüphelilerin iadesini istedi" başlığını kullandı. 

ARBEDEDE ÖLDÜĞÜ YALANLANDI
Haberde, "Erdoğan'ın konuşması, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın konsoloslukta çıkan bir arbede sonucu öldüğü açıklamasını yalanladı." değerlendirmesinde bulunuldu. 

''ULUSLARARASI COŞKU UYANDIRDI''
New York Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını, "Erdoğan, Suudilerin Kaşıkçı'nın Türkiye'de öldürülmesini planladığını söyledi." başlığıyla verdi. Gazete, "Erdoğan'ın bu davanın peşini bırakmaya niyeti olmadığını gösteren bu konuşma, uluslararası bir coşku uyandırdı." ifadesi kullanıldı. 

 

 

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  • Milli 24 Ekim 2018 08:03 Al gülüm ver gülüm Danışıklı dövüşler bunlar

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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