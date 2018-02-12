Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Esnafın hep bir ağızdan “Bizi de götür Afrin’e başkanım. Hazırız. Allah’ın izniyle canımızı da veririz. Askerlerimize gece gündüz dua ediyoruz” sözleri üzerine Erdoğan, “Evvelallah Kemal’in takımı bir tarafa herkes ‘Bizi de Afrin’e götür’ diyor. Bu millet nasıl 15 Temmuz’da meydanlara dedik, herkes meydanlara döküldü. Şimdi de Afrin dediğimiz anda bu millet hazır” dedi.

