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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran fotoğraf! 36 yıl önce...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran fotoğraf! 36 yıl önce...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi bir fotoğraf sürprizi ile karşılaştı... Askerlik fotoğrafının arkasına kendi el yazısıyla yazdığı askerlik anılarını görünce duygulandı...

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 12:57 - Güncelleme: 17-04-2018 12:57

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısı öncesinde bir sürprizle karşılaştı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve AK Parti Genel Başkan Yardıncısı Hayati Yazıcı, arkasına kendi el yazısıyla askerlik anılarını yazdığı fotoğrafını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlik anılarını yazdığı o fotoğrafı ve arkasındaki kendi el yazısını görünce duygulanarak, "Bu resim 1982 yılında Tuzla Piyade okulunda çekilmişti. Hatırası var. Size teşekkür ederim" dedi.

Sinan Burhan ise, "Sayın cumhurbaşkanım bu resim 1999 yılında sizin basın ekibi tarafından verilmişti. Yerel medya ile ortak yayınımıza katılmıştınız. Tanıtım için kullanmıştık. Sizin el yazınız olduğu için hatırası var diye size getirdim" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • berk ercan 17 Nisan 2018 13:31 Sayin cumhurbaskanim sizi cokm seviyorum

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