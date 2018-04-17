Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran fotoğraf! 36 yıl önce...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısı öncesinde bir sürprizle karşılaştı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve AK Parti Genel Başkan Yardıncısı Hayati Yazıcı, arkasına kendi el yazısıyla askerlik anılarını yazdığı fotoğrafını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlik anılarını yazdığı o fotoğrafı ve arkasındaki kendi el yazısını görünce duygulanarak, "Bu resim 1982 yılında Tuzla Piyade okulunda çekilmişti. Hatırası var. Size teşekkür ederim" dedi.

Sinan Burhan ise, "Sayın cumhurbaşkanım bu resim 1999 yılında sizin basın ekibi tarafından verilmişti. Yerel medya ile ortak yayınımıza katılmıştınız. Tanıtım için kullanmıştık. Sizin el yazınız olduğu için hatırası var diye size getirdim" ifadelerini kullandı.