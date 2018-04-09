  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da taşıyan TC-Can uçağı satıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da taşıyan TC-Can uçağı satıldı!

Türk Hava Yolları, Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada VIP hizmetlerde kullanılan TC-CAN kuyruk tescilli Airbus A340-500 model uçağın satıldığını açıkladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-04-2018 19:51 - Güncelleme: 09-04-2018 19:51

Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce resmi ziyaretler için kullandığı ve Türk Hava Yolları VİP uçak filosunda yer alan Airbus A340-500 tipi, TC-CAN kuyruk tescilli uçağı satıldı.

Türk Hava Yolları (THY), devlet filosunda yer alan TC-CAN kuyruk tescilli uçağın satıldığını açıkladı. THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "VIP hizmetlerde kullanılmakta olan 1 adet A340-500 tipi uçak satılmıştır" denildi.

4 motorlu VIP uçak, devletin VIP uçak filosunu da işleten Türk Hava Yolları tarafından 77,8 milyon dolara 2016 yılı sonunda Tunus Hükümetinden satın alınmıştı. Yaklaşık bir yıl süren modifikasyon çalışmalarının ardından uçağın kabini VIP donanımlı hale getirilmişti.

17 bin 700 kilometre menzile sahip A340 İstanbul kalkışlı dünyadaki tüm noktalara aktarmasız ulaşabiliyordu. Uçağın maksimum kalkış ağırlığı ise 380 ton.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da taşıyan TC-Can uçağı satıldı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro