Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni 'Afrin' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’e yönelik terör operasyonunda Türkiye'nin kimseden icazet almayacağını söyledi. Erdoğan, operasyonun bölgenin Türkiye için terör tehdidi olmaktan çıkana kadar süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı o Tweetler:

- Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik birkaç yıldır devam eden tacizler karşılıksız kalmıyor, kalmayacak. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır.Geri adım atmak yok.

- Türkiye'nin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur.Bu operasyonlardaki temel amacımız, millî güvenliğimizin yanında Suriye'nin toprak bütünlüğüyle, Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır.

- İdlib'de ve Afrin'de de huzur ve güven iklimi tesis edildiğinde, yüzbinlerce Suriyeli kardeşimiz kendi yurtlarında, kendi evlerinde hayatlarını sürdürme imkânına kavuşacaklar.