Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ Teknokent açılış töreninde gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Bazı vakıf üniversitelerimizin, vakıf mantığıyla asla uyuşmayacak şekilde sadece kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini de üzüntüyle müşahede ediyoruz.'' dedi.

VAKIF ÜNİVERSİTESİ ELEŞTİRİSİ Vakıf üniversitelerine uyarılarda bulunan Erdoğan, ''Bazı vakıf üniversitelerimizin, vakıf mantığıyla asla uyuşmayacak şekilde sadece kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini de üzüntüyle müşahede ediyoruz. Bu meselenin üzerinde de hassasiyetle durulması gerekiyor. Vakıf üniversitelerimizin, kendilerine sağlanan onca ayrıcalığa rağmen, kimi istisnalar hariç, eğitim-öğretimde kalitenin yükseltilmesi beklentilerimize yeteri kadar katkıda bulunamadıklarını görüyoruz.'' dedi.

"ÇİN'İ ÇOK BAŞARILI BULUYORUM" Çin'i başarılı bulduğunun altını çizen Erdoğan, ''İnşallah tüm bu meseleleri hal yoluna koyacak Türkiye'yi yüksek öğretimde parmakla gösterilen ülkeler arasına sokacağız. Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz. Küresel rekabette öne geçebilmek için üniversitelerimizi de en etkin şekilde kullanmalıyız. Üniversite sanayi işbirliğini çok daha ileri taşımalıyız. Bu noktada Çin Halk Cumhuriyeti'ni çok başarılı görüyorum.'' şeklinde konuştu.