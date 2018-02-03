Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TB2'ye imza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'daki temasları kapsamında 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'ye imza attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'ndaki AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nin ardından Üs Komutanlığına geçti.
Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan pilot montu giyen Erdoğan, üssün harekat merkezinde yetkililerden bilgi aldı. Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'ye ilişkin yetkililerden bilgi alan Erdoğan, bir SİHA'ya imzasını attı.
Ziyarette, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Fikri Işık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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