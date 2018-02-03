Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TB2'ye imza

Ziyarette, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Fikri Işık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.