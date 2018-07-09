Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye'nin bugüne kadar olan demokrasi arayışından yaşadığı denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiş yaptığını söyledi. Erdoğan, yeni sistemin ilk imtihanının ise 2023 olduğunu ifade etti.

Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki tören ve Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törene geçti. Burada top atışlarıyla karşılanan Erdoğan, 22 devlet başkanı ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende konuştu.

Sözlerine duayla başlayan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde oylarıyla, dualarıyla ve destekleriyle kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları: 

"40 yılı aşkın süredir siyasetin içindeyim. Biz siyaseti hep Allah rızası için, milletimize hizmet etmek için yaptık. Efendiliğe değil, özellikle millete hizmetkar olmaya geldik. Milletimize layık olabilmek için geceli gündüzlü çalıştık. Hamdolsun milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız  bırakmadı, yolda koymadı. 24 Haziran’da bizi seçti. Sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyonun tamamının cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ" Türk milleti olarak bugün burada, sizlerin huzurunda yeni bir başlangıç yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 150 yıla yaklaşan demokrasi arayışımızın ve 95 yıllık cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Geçmişte yol açtığı siyasi, sosyal ve ekonomik kaoslar sebebiyle ülkemize çok büyük bedeller ödeten bir sistemi artık geride bırakıyoruz.

  • Siyaset 09 Temmuz 2018 19:54
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