Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye'nin bugüne kadar olan demokrasi arayışından yaşadığı denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiş yaptığını söyledi. Erdoğan, yeni sistemin ilk imtihanının ise 2023 olduğunu ifade etti.

Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki tören ve Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törene geçti. Burada top atışlarıyla karşılanan Erdoğan, 22 devlet başkanı ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende konuştu.

Sözlerine duayla başlayan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde oylarıyla, dualarıyla ve destekleriyle kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları:

"40 yılı aşkın süredir siyasetin içindeyim. Biz siyaseti hep Allah rızası için, milletimize hizmet etmek için yaptık. Efendiliğe değil, özellikle millete hizmetkar olmaya geldik. Milletimize layık olabilmek için geceli gündüzlü çalıştık. Hamdolsun milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de hitabına dua ile başladı

bırakmadı, yolda koymadı. 24 Haziran’da bizi seçti. Sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyonun tamamının cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ"

Türk milleti olarak bugün burada, sizlerin huzurunda yeni bir başlangıç yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 150 yıla yaklaşan demokrasi arayışımızın ve 95 yıllık cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Geçmişte yol açtığı siyasi, sosyal ve ekonomik kaoslar sebebiyle ülkemize çok büyük bedeller ödeten bir sistemi artık geride bırakıyoruz.

"BU TARİHİN BİZİ YÖNLENDİRDİĞİ İSABETLİ BİR TERCİHTİR"



Vesayetten darbelere, terör saldırılardan, ekonomik tuzaklara kadar her türlü sıkıntıyı yaşamış bir siyasetçiyim. Demokrasi tarihimizin tecrübeleri yanında son 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütürken karşılaştığımız sıkıntılar bize de bu değişimin kaçınılmaz olduğunu göstermiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi zorlama değil, tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir. Türkiye Osmanlı’dan beri tarihinde ilk defa kritik bir yol ayrımında, tercihini darbe veya benzeri zorlamalarla değil, milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir. Bu vesileyle girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan, bilhassa Pazar günü ikinci yıl dönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz darbe girişiminde canları pahasına istiklallerine ve istikballerine sahip çıkan milletime şükranlarımı sunuyorum.



Törene katılanlara anlamlı hediye

"ŞAHLANDIRMANIN SÖZÜNÜ VERİYORUM"

Bin yıl önce Malazgirt’te Anadolu’ya serptiğimiz tohumlar Selçuklu Devletiyle boy vermişti. Osmanlı, 3 kıta 7 iklimi içine alan ulu bir çınara dönüştürdü. Yaşlanan çınarı cumhuriyet aşısıyla yeniden gençleştirdik. Bugün burada 95 yıllık cumhuriyetimizi yeni bir anlayışla şahlandırmanın sözünü veriyoruz.

“İLK İMTİHAN 2023 HEDEFLERİNE ULAŞMAK OLACAK"

Millet olarak bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk ve böylece tüm engelleri aştık, tüm tuzakları bozduk. Milletimiz 24 Haziran’da sandıkta bir kez daha görevini yerine getirmiştir. Bize düşen medeniyetimizin ihyası için kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak için çalışmaktır, ama çok çalışmaktır. Bugün Bismillah diyerek adımını attığımız yeni başlangıcımızın ilk imtihanı 2023 hedeflerine ulaşmak olacaktır.

ERDOĞAN'IN İLK YURT DIŞI ZİYARETLERİ

Dostluğunuz ve kardeşliğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu gece kabinemizi açıklayarak, yeni yönetim sistemimizin mimarisine uygun şekilde icraatlarımıza başlıyoruz. Yarın devlet geleneğimize uygun şekilde, önce Azerbaycan’a ve KKTC’ye ilk ziyaretlerimizi yapacak, Çarşamba günü de NATO Zirvesi için Brüksel’e gideceğiz.

YENİ KABİNENİN İLK TOPLANTISI

Cuma günü kabinemizin ilk toplantısını gerçekleştireceğiz. Yeni dönemi yine, reform ve bu reformlarla birlikte de yenilenmenin adımlarını kabinemizle birlikte inşallah atacağız. İskeletini oluşturup çatısını çattığımız yeni yönetim sistemimizi sürekli geliştirerek ileriye taşıyacağız. Bürokrasi değil hizmet üreten bir devlet yapısını inşa etmiş durumdayız. Kılavuzumuz yine demokrasi olacak. Milli iradenin üstünlüğü olacaktır. Her türlü hak ve özgürlükten, ülkemizin sahip olduğu tüm zenginliklerden, köken inanç meşrep bölge şehir farkı olmaksızın vatandaşlarımızın tamamının yararlanmasını sağlayacağız.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 BÜYÜK EKONOMİSİ OLACAĞIZ"

En önemli önceliklerimizden biri maziden atiye kuracağımız güçlü köprüyle, nereden geldiğini bilen, nerede durduğunun ve nereye gitmek istediğinin şuurunda nesiller yetiştirmek olacaktır. Eğitim ve kültür politikalarımıza geçmiş dönemlerden çok daha fazla önem vereceğiz. Savunma sanayiinden sınır güvenliğine kadar güçlendireceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 büyük ekonomisinden biri haline getirmek için her alanda çok büyük hamleler yapacağız.

Bugüne kadar tamamladığımız projelerimiz en büyük referansımızdır. Halen devam eden yatırımlarımızı ve taahhüt ettiğimiz projeleri hayata geçirmekle kalmayacak, çok daha büyük projelere imza atacağız.



Türkiye’yi hiç kimsenin yokluktan dolayı, aç açıkta kalmadığı, çocuğunun eğitimini ihmal etmediği bir ülke haline getirme yolunda çok büyük mesafe kat ettik. İnşallah yeni dönemde ülkemizin sosyal devlet niteliğini çok daha güçlü hale getireceğiz. Diğer tüm alanlarda da Türkiye’yi büyütmenin güçlendirmenin çabası içinde olacağız.

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