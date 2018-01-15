Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Yozgat’ta milli güreşçi Rıza Kayaalp’i evinde ziyaret etti. AK Parti Yozgat İl Başkanlığı kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapıldığı kapalı spor salonuna adı verilen dünya güreş şampiyonu Rıza Kayaalp’i evinde ziyaret etti. Erdoğan burada Rıza Kayaalp, annesi Sevgi ve babası Kelami ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Yozgat’ta milli güreşçi Rıza Kayaalp’i evinde ziyaret etti. AK Parti Yozgat İl Başkanlığı kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapıldığı kapalı spor salonuna adı verilen dünya güreş şampiyonu Rıza Kayaalp’i evinde ziyaret etti. Erdoğan burada Rıza Kayaalp, annesi Sevgi ve babası Kelami ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Yozgat’ta milli güreşçi Rıza Kayaalp’i evinde ziyaret etti. AK Parti Yozgat İl Başkanlığı kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapıldığı kapalı spor salonuna adı verilen dünya güreş şampiyonu Rıza Kayaalp’i evinde ziyaret etti. Erdoğan burada Rıza Kayaalp, annesi Sevgi ve babası Kelami ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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