Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.30 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Erdoğan hastanede yaklaşık 1 saat hastanede kaldı. Erdoğan'a hastaneden çıkarken çevredekiler sevgi gösterilerinde bulundu. Postacıların çay daveti üzerine Erdoğan toplantısı olduğu cevabını verdi. Hastane bahçesindeki bir kişi, "Sayın cumhurbaşkanım elinizi öpebilir miyim" diye seslendi. Cumhurbaşkanı "Ben el öptürmem" cevabını verdi. Erdoğan daha sonra hastaneden ayrıldı.
Kadir Mısıroğlu'nun şeker hastalığına bağlı olarak gelişen böbrek rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü öğrenildi.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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