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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem: Milli takımımızın hali ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem: Milli takımımızın hali ne olacak?

Türk futbolunun altyapısından bahseden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Peki milli takımımızın hali ne olacak? Bu kadar tesis var, dünyada kafaya oynayanların hiçbirinin böyle altyapısı yok.'' diyerek Lucescu ve Yıldırım Demirören'e sitem etti.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 06:54 - Güncelleme: 04-02-2019 06:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Özel" TRT ortak yayınında, soruları cevaplandırdı. Türkiye'de futbolu altyapı noktasında ülkenin dört bir yanına eşit oranda dağıtmayı hedeflediklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Sonuçta Süper Lig'de oynayan takım sayısı 18. Bu 18 takımın içerisinde zaten belli takımlar var ki onlar da belli ağırlığı olan takımlar. Biraz da takımlar, seyirci potansiyeliyle ağırlanıyor. Onlar da o seyirciyi yakaladığı için de kolay kolay A takımını tutanın bir daha onu bırakması çok çok zor. B'yi, C'yi tutan da öyle. Hep 'Dört büyükler' diye anılmıştır, hep böyle gelmiştir. Ama bu yıl tabii durum biraz farklı.

''NİÇİN GELİP MAÇLARI SEYRETMİYORSUNUZ''
Başakşehir şu anda çok çok başarılı gidiyor, tabii onunla da övünüyorum çünkü kurduğum takım. Başakşehir'i belediye başkanlığım döneminde kurduk ve oradan tırmandı buralara kadar geldi. Onun da gerçekten seyirci noktasında çok ciddi bir seyircisi yok. Aslında Başakşehirlilere de hep sesleniyorum: Siz niçin gelip maçları seyretmiyorsunuz, gayet güzel butik bir stadınız var? Hakikaten çok çok güzel. Biraz yavaş yavaş artışa başladı. Bugün deplasmanda yine 3-0 kazanmış."

''MİLLİ TAKIM'IN HALİ NE OLACAK''
Erdoğan, Fenerbahçe'nin de arka arkaya galibiyet almaya başladığına değinirken, "Dünkü galibiyetiyle -bayağı diplerdeydi malum- 2 hafta arka arkaya aldığı galibiyetle bir tırmanışa geçti ve o tehlikeli bölgeden çıktı. Bu tehlikeli bölgeden bir de memleketimize de biraz sıyrılma mücadelesi veriyor. Bütün bunlar iyi de... Peki milli takımımızın hali ne olacak? Bu kadar tesis var, dünyada kafaya oynayanların hiçbirinin böyle altyapısı yok. Bizde var. Bunun 30 civarında muhteşem statlar var. Ankara'da Eryaman'ı yaptık, Ankaragücü'nün oynadığı stat, güzel bir stat oldu. Şimdi 19 Mayıs'ın yerine muhteşem bir stat başlıyoruz. Önümüzdeki hafta filan belki de ihalesi yapılıp adımı atılacak." diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Zafer 04 Şubat 2019 08:34 Hasan Bal isimli yorumcu bilerek mi yazdın yoksa salt Erdoğan'a muhalefet olsun diye mi! Eskiden çocukların spor yapacağı bir tesis yoktu mahalle aralarında toprak sahalarında maç yapılırdı. Yabancı futbolcu konusunda haklısın ama o da Erdoğan'ın değil kulüp yöneticilerinin hırsından ve Türk futbolcusunun (Arda, Emre vb.) kaynaklı. Buffon 40 yaşlarında hala oynuyor ama Arda nelerle gündemde!!!

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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