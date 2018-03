Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincar operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne katılmak için Bulgaristan'ın başkenti Varna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı. Avrupa Birliği'ne sert uyarılar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar'daki PKK varlığına yönelik de "Her an operasyon yapabiliriz" dedi. Erdoğan, ABD'nin Menbiç açıklamaları için de "Burada 'biz çıkmayız' gibi yaklaşımlar Trump'ın kendi iradesi değildir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

- Biraz sonra beraberimizdeki bakan arkadaşlarımız ve bürokratlarımızla Varna'ya gideceğiz.. Juncker ve Tusk'un davetlerine icabetle gerçekleştiriyoruz. Borisov'ın en sahipliğinde yapacağımız toplantının hayırlı olması temennimizdir. Bu zirve Türkiye olarak AB ile kasım 2015'ten beri 5. kez bir araya gelmemizi sağlayacak. Ayrıca, dostumuz, komşumuz Bulgaristan'ı da yeniden ziyaret edecek olmaktan memnuniyet duyuyorum.

NİYETİNİ CİĞERİNİ ÇOK İYİ BİLDİĞİMİZ ÇEVRELERİN...

- AB ile köklü ilişkilerimiz var. Hükümetimiz döneminde bu ilişkiler hiç olmadığı kadar ilerlemiştir. Zaman zaman gerilimin arttığı, tıkanıkların yaşandığı dönemleri de hep birlikte gördük.

- Türkiye olarak yolumuza döşenen mayınlara aldırmadan tam üyelik yolculuğumuzu sürdürdük. Niyetini, gayesini ve ciğerini çok iyi bildiğimiz çevrelerin Türkiye'nin hak ettiği yeri almasına engel olmasına asla izin vermeyeceğiz.

EGE DENİZİ BİR MÜLTECİ KABRİSTANI OLMASIN...

- Avrupa Birliği mülteci anlaşmasıyla taahhüt ettiği görevleri hala yerine getirmiş değil.

- Türkiye’nin özverili çabaları Ege Denizi’nin bir mülteci kabristanı olmasına mani olmuştur. AB ülkeleri maalesef bizim sergilediğimiz samimiyeti göstermedi. Suriyeli mültecilere yönelik mali katkılarının halen çok cüzi bir miktarı ülkemize ulaştı. Bugünkü görüşmelerimizde bu konuları masaya yatıracağız.

- İki taraf arasındaki güvenin tekrar inşası için terörle mücadele konusunda Avrupalı dostlarımızın desteğini almamız çok önemli.

SİNCAR'A OPERASYON

- Dün akşam itibariyle Irak Merkezi Yönetimi’nin Sincar’a yönelik bazı hareketleri olduğu bilgisini ben de istihbarat örgütlerimizden aldım. Bugün de Irak’tan bu konularla ilgili bir yetkili Türkiye’ye gelecek.

- Temennimiz odur ki Irak Merkezi Yönetimi Sincar’da bu operasyonu hakkıyla versin. Bunu başarmakta bir sıkıntı varsa burada ikili görüşmelerimizi yapalım. Irak başarılı bir sonuç alamazsa gereğini de Sincar’da biz yaparız.

- Çünkü Sincar’a bizim öyle çok fazla tahammülümüz yok. 60-70 km mesafede, bu kadar yakın olup terör örgütlerinin girip çıkmalarının olduğu bir bölge… Bütün mesele o bölgeden bize yapılabilecek her türlü tacize karşı Türkiye gereğini her an yapacaktır.

ABD'YE MÜNBİÇ ÇAĞRISI

- Münbiç bizim için yeni bir şey değil. Obama döneminden beri üzerinde durduğumuz bir konuydu. Devletlerin devamlılığı esastır ilkesinden hareketle bakacaksak, sayın Obama'nın dediği, buralarda bunlar duramaz. Bunlar Fırat'ın doğusuna çekilecektir. Yeni yönetim benzer sözler verdiler.

- (ABD Dışişleri Bakanı) Tillerson, Türkiye ziyaretinde kendisiyle konuştuğumuzda da bize Münbiç'in güvenliğini beraber sağlayalım telifiyle geldi. 'Güvenliğini beraber sağlayalım' dediği zaman bundan ne anlaşılır? Buralara bizim girmek gibi niyetimiz yok, buradan bu terör örgütlerini çıkaralım ve buranın güvenliğini ABD-Türkiye birlikte sağlayalım.

TRUMP'IN KENDİ İRADESİ DEĞİLDİR

- Bizim şu anda bulunduğumuz nokta bu. Burada 'biz çıkmayız' gibi yaklaşımlar Trump'ın kendi iradesi değildir diye düşünüyorum. Biz anında sayın Trump'la da Putin ile de görüşmeleri yapmaya devam edeceğiz.

- (Münbiç konusu) Tillerson ile yaptığımız görüşmeyi şu anda dile getiriyorum ve onu da tabi ABD'nin bir teklifi olarak, düşüncesi olarak düşünüyorum. Ama bizim bu konudaki düşüncemiz belli. Biz Münbiç ile ilgili ne diyoruz. Türkiye olarak biz kesinlikle buralarda bir işgal kuvveti olarak bulunamayız. Buraların sahipleri kimlerse biz buraları sahiplerine teslim edelim, bu konuda yardımcı olalım."