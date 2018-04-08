Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siirt'te flaş açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın memleketi Siirt'te vatandaşlarla buluştu... AK Parti Siirt İl Kongresi'nin yapıldığı salonun önünde toplanan Siirtliler'e "damatları" olarak seslendi. Erdoğan ardından salona geçerek AK Parti Kongresi için toplanan partililere hitap ediyor... Erdoğan Afrin'de öldürülen terörist sayısının 4 bin 17'ye yükseldiğini duyurdu.

ETKİSİZ HALİNDE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında öldürülen terörist sayısının 4 bin 17’ye yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, Kuzey Irak’a yönelik operasyonlarda 327 teröristin etkisiz hale getirildiğini anlatan Erdoğan, yurtiçi operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını ise 154 olarak açıkladı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salonun önendeki konumasından satır başları şöyleydi...

- Yeniden bir diriliş hareketini başlattık mı? Şimdi sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Bugün, Siirt'te 6. Olağan Kongremizi yapıyoruz. Sizlerle bu coşku içinde bu kongreyi yapmak bizleri mutlu ediyor.

- Yiğit düştüğü yerden kalkarmış. Bize Siirt'teki o konuşma ile ne yaptılar, cezaevinin yolunu gösterdiler. Ne yapmıştık, bir şiir okumuştuk. Bu şiir Milli Eğitim'in onayından geçmiş bir şiirdi. Bundan dolayı içeri girdik ve sonra çıktık. Partimizi kurduktan sonra 16 ay tek başımıza iktidar olduk.

FİTNE SOKMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Bugün sizlerle şunu da konuşmak istiyorum. Diyorum ki, biz kardeşiz. Kardeşlerin arasında fitne sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kardeşler kardeşleri Allah için sever. O sevgiyi kimse alıp götüremez. Menfaat için severse o tehlikeli. Biz menfaat için bir kardeşlik istemiyoruz, Allah için seveceğiz. Bizde Arap, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Boşnak, böyle bir ayrım var mı? Biz tek millet diyoruz.

ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ!

- Size bugün buradan bir müjde veriyorum. Siirt Üniversitesi'ne şöyle 1.5-2 yıl içinde tıp fakültesini kuruyoruz. YÖK'ten geçti.