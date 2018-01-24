Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert Afrin mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 44.Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığımız operasyon başarıyla sürüyor. Tüm terör örgütlerinden arındırmayı boynumuzun borcudur.u teröristler barbar, katil, hırsız, ırz düşmanı.'' dedi.

''KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ''

Zeytin Dalı harekatıyla ilgili konuşan, "Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığımız operasyon başarıyla sürüyor. Bölgenin asli sahipleri ile TSK güçlerinden oluşan birlik adım adım Afrin'i kontrol altına alıyor. Silahla donatılan terör örgütünün son mensubu etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecek. Bu teröristler barbar, katil, hırsız, ırz düşmanı. Bunlar post modern haçlı seferinin yeni işbirlikçileri. Tüm terör örgütlerinden arındırmayı boynumuzun borcudur. Teröristlerin kökünü kurutacağız'' dedi.

''BİZİ İŞGALLE SUÇLAMAYA ÇALIŞIYORLAR''

''Sınır ötesi tehditler önemlidir.'' diyen Erdoğan, ''Biz Suriye'deki Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin güvenliğini ve refahını en az kendimizinki kadar önemli görüyoruz. Birileri fitne kazanını kaynattı, dört bir koldan saldırıyorlar. Bu operasyonu Afrin'deki Kürt kardeşlerimize karşı gibi göstermeye, bizi işgalle suçlamaya çalışıyorlar.'' ifadelerini kullandı.

''AFRİNDE DE AYNISI OLACAK''

Erdoğan, ''Fırat Kalkanı'nda teröristlerden temizlenen alana 100 binden fazla kardeşimiz yerleşti. Arrin'de de aynısı olacak. Önce teröristlerin kökünü kurutacağız. Sonra da orayı yaşanabilir hale getireceğiz. Kimler için, 3,5 milyon ülkemizde misafir ettiğimiz misafirler için.'' dedi.

''O DA TERÖRİST BU DA TERÖRİST''

İşte Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları...

Bölücü örgüt hapiste tuttuğu DEAŞ'lıları bize karşı savaşmak için salıvermiş. Hiçbirinin birbirinden farkı yok. O da terörist bu da terörist. Bunlar bir madalyonun iki yüzü gibi. Her iki örgütün de ipini elinde tutanlar işleri geldiğinde birini işlerine geldiğinde diğerini kullanıyor. Daha önceden salıverilen DEAŞ'lıların ülkemize yönelik saldırılar için rezervde tutulduğunu biliyoruz.

''TEKME TOKAT DÖVMEYE ÇALIŞIYORLAR''

Dost Almanya... Bakınız yolcularımız dönüş yapıyor, orada PKK terör örgütü oradaki kardeşlerimizi alıyorlar, tekme tokat ellerinde sopalarla dövmeye çalışıyorlar. Alman polisi izliyor. Böyle güvenlik olabilir mi? Bu senin en güvenli olduğun yer. Bu yapılıyor, müdahale yok. Söylediğimiz zaman 'olmuyor' diyorlar. Yargı var, hukuk var. Bu nasıl yargı, bu nasıl hukuk? Sen nasıl devletsin? Biz bu gerçekleri söyleyeceğiz.

''BUNLAR IRZ DÜŞMANI''

Kobani'den ülkemize kaçanlar ülkelerine dönmüyor. Çünkü bölgeden DEAŞ gitti ama başka bir terör örgütü çöreklendi. Bunlar katil bunlar hırsız bunlar ırz düşmanı. Bunlar haçlı seferlerinin yeni işbirlikçileri.

''OBAMA BİZİ ALDATTI''

Obama döneminde bizim de zeytinlik harekatımız vardı Münbiç'te Obama bizi aldattı, sözünde durmadı. Münbiç'te Küt yok ki yüzde 90 arap var. Aynısını Kobani'de yaptılar. Sözlerinde durmadılar. Hesap başkaydı. Orada hesap terör devleti kurma hesabıydı. Arapları kovup teröristleri yığdılar. Zeytindalı operasyonunda 22 şehit verdik.

"ÖSO İLE BİRLİKTE 7-8 ŞEHİDİMİZ VAR"

ÖSO ile bizim 7-8 şehidimiz var. Karşı tarafta 268 terörist öldürüldü. Ya çekip gidecekler, ya çekip gidecekler. TSK ve ÖSO Afrin'i kontrol altına alıyor. Şu anda askerlerimiz ölümü korkutuyor. Ölümden korkmuyorlar. Ne diyorlar ''Düğüne gidiyoruz'' diyorlar. Bizim askerimiz böyle. Buradan Zeytin Dalı ve daha önceki operasyonlarda, 15 Temmuz'da verdiğimiz bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve gazilerimize sıhhat diliyorum.